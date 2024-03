Kiedy trzeba wymienić kartę płatniczą i co zrobić ze starym egzemplarzem?

Kiedy trzeba wymienić kartę płatniczą?

Posiadacze kart płatniczych są zobowiązani do wymiany swoich kart w kilku szczególnych przypadkach. Niewymienienie rzeczonego środka płatniczego w odpowiednim czasie może poskutkować utratą możliwości dokonywania płatności za jego pomocą. Kiedy konkretnie trzeba wymienić kartę płatniczą?

Każda karta płatnicza ma określony termin ważności w formacie miesiąc/rok. Zazwyczaj długość terminu zależy od konkretnego banku, jednak najczęściej jest to od trzech do sześciu lat. Karta płatnicza jest ważna do ostatniego dnia miesiąca terminu ważności. Po tym czasie należy wznowić kartę – bank wydaje wówczas nowy egzemplarz.