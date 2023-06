Spis treści: 01 Kiedy wypada Dzień Ojca 2023?

02 Dzień Ojca — skąd się wzięło to święto?

03 Jak obchodzony jest Dzień Ojca?

04 Życzenia na Dzień Ojca 2023. Wierszyki zabawne i sympatyczne

05 Oficjalne życzenia na Dzień Ojca 2023. Do SMS, Messenger i WhatsApp

Kiedy wypada Dzień Ojca 2023?

Dzień Ojca to ważne święto międzynarodowe, ustanowione dla wyrażenia szacunku i wdzięczności ojcom. Kiedy jest Dzień Ojca w Polsce? Przypada on zawsze 23 czerwca. W roku 2023 wypada to w piątek, a zatem tym szczególnym świętem rozpoczniemy weekend. To dogodny moment, by odwiedzić tatę i podziękować mu za wysiłek włożony w nasze wychowanie.

Czy na całym świecie święto obchodzone jest w jednym terminie? Warto wiedzieć, że Dzień Taty świętowany jest niemal wszędzie, ale nie zawsze w tym samym czasie. Takie kraje jak Włochy, Hiszpania czy Portugalia świętują 19 marca, w imieniny Józefa, co ma związek z faktem, że Józef jest patronem m.in. ojców.

Francja, Grecja czy Wielka Brytania podobnie jak Polska obchodzą Dzień Ojca w czerwcu - wypada on jednak zawsze w trzecią niedzielę tego miesiąca, a data jest zmienna. Na Litwie ten dzień obchodzony jest w pierwszą niedzielę czerwca.

Z kolei u naszych sąsiadów, w Niemczech, Dzień Ojca obchodzony jest 39 dni po Wielkanocy, zawsze w czwartek. Jest to zatem święto ruchome, przypadające w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego.

Są i takie kraje, które świętują wspólnie Dzień Rodziców - taka sytuacja ma miejsce w Korei Południowej.

Dzień Ojca — skąd się wzięło to święto?

Dzień Ojca obchodzony był po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, dnia 19 czerwca 1910 roku. Wówczas święto miało jednak charakter lokalny, a pomysłodawczynią była Sonory Smart Dodd, mieszkająca w miasteczku Spokane, w stanie Waszyngton. Kobieta była córką weterana wojny secesyjnej, Williama Jacksona Smarta, który po śmierci żony wychowywał ją i pięcioro jej rodzeństwa samotnie.

Kiedy Sonory Smart Dodd dowiedziała się o istnieniu Dnia Matki, podjęła starania o wprowadzenie Dnia Ojca, by uczcić zasługi obojga rodziców . Święto zyskało jednak wymiar ogólnopaństwowy dopiero w roku 1972, kiedy zostało oficjalnie ustanowione przez prezydenta Richarda Nixona.

W Polsce Dzień Ojca obchodzony był po raz pierwszy w roku 1965, a jego geneza jest dosyć interesująca. Dziennikarz łódzkiego "Expressu Ilustrowanego", Konrad Turowski, podjął się znalezienia dla święta odpowiedniej daty, po tym jak na łamach gazety pojawiła się dyskusja, czy nie warto wprowadzić Dnia Taty do kalendarza, jak to miało miejsce w innych krajach.

Jan Izydor Sztaudynger, mieszkający wtedy w Łodzi poeta, zaproponował, by był to 23 czerwca. "Express Ilustrowany" ogłosił więc 23 czerwca Dniem Ojca i co roku przypominał o tym święcie, aż z czasem dołączyły do niego i inne gazety.

Jak obchodzony jest Dzień Ojca?

Dzień Ojca jest świętem popularnym i obchodzonym już od dawna, chociaż nadal nie dorównuje popularnością Dniu Matki. Zwykle jest to okazja, by złożyć życzenia na Dzień Ojca, odwiedzić rodzica, a także wręczyć mu upominek. Może to być jakiś ciekawy gadżet lub prezent dopasowany do zainteresowań konkretnej osoby.

Popularnością cieszą się też kartki na Dzień Ojca, okolicznościowe kubki czy koszulki na Dzień Ojca.

Życzenia na Dzień Ojca 2023. Wierszyki zabawne i sympatyczne

Każdy ojciec zasługuje na piękne życzenia z okazji swojego święta. Mogą to być życzenia bardziej dowcipne, radosne, które idealnie pasują do pogodnego człowieka. Oto nasze propozycje:

***

Kochany Tato, dziękuję Ci za to,

Że przy mnie trwasz, rady dla mnie masz,

Uśmiechem zarażasz, miłością obdarzasz.

Wierszykiem dziękuję, ściskam i całuję!

***

O Tobie dziś ptaszki ćwierkają, Tato,

Życzenia Ci wyśpiewują śliczne,

Byś żył nam zdrowo sto lat,

Byś spełnił swe marzenia liczne.

Życzymy paliwa pełnego baku,

Na stole zawsze wielu przysmaków,

I w barku licznych trunków

Samych najlepszych gatunków!

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

Niech w Twym sercu radość gości,

Dziękuję za wszystkie Twe rady

Tą tabliczką czekolady.

Dziękuję za pomoc wszelką

Tą oryginalną butelką.

Przyjmij te życzenia gorące,

Ze szczerego serca płynące.

Kocham Cię, Tato!

***

Oficjalne życzenia na Dzień Ojca 2023. Do SMS, Messenger i WhatsApp

Kiedy jest Dzień Ojca? Wypada już 23 czerwca. Jeśli tego dnia nie będziemy mieli możliwości złożenia życzeń na żywo, warto je wysłać, korzystając z nowoczesnych technologii. Oto kilka bardziej oficjalnych życzeń, które spodobają się każdemu tacie:

***

Tato, w dniu Twojego święta dziękuję Ci za naukę, troskę i wychowanie,

Dziękuję za ciężką pracę, za nocne do mnie wstawanie,

Za pomaganie w zadaniach i za cierpliwość wielką,

Żyj nam, Tato, sto lat i ciesz się radością wszelką!

***

Tato! W Dniu Twojego święta spieszę z najlepszymi życzeniami:

Bądź zdrowy, szczęśliwy, głowę miej wypełnioną marzeniami.

Dziękuję za troskę, miłość i opiekę, których było tak wiele,

Pamiętaj więc: Jesteś moim najlepszym przyjacielem!

***

