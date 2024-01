DINK to skrót angielskiego określenia "dual income, no kids" - "podwójny przychód, bez dzieci". Nie jest to określenie współczesne - używa się go od końcówki lat 80. Obecnie to coraz popularniejszy trend w mediach społecznościowych. Odnosi się do postawy, stylu życia zakładającego partnerstwo lub małżeństwo bez planów powiększenia rodziny o dzieci.