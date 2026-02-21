W skrócie Od 1 stycznia 2026 roku turyści zagraniczni będą musieli zapłacić dodatkową opłatę 100 dolarów za wstęp do 11 najchętniej odwiedzanych parków narodowych w USA.

Cena rocznego karnetu America the Beautiful wzrośnie z 80 do 250 dolarów, lecz posiadacze abonamentu nie będą już musieli wnosić nowej opłaty dodatkowej.

Zmiana wywołała kontrowersje wśród turystów i lokalnych przedsiębiorców, a także była argumentowana koniecznością udziału zagranicznych odwiedzających w kosztach utrzymania parków.

W Stanach Zjednoczonych znajdują się 63 parki narodowe. Najstarszym z nich, bo powstałym ponad półtora wieku temu, jest Yellowstone National Park, który rocznie przyciąga blisko 5 milionów turystów.

Możliwość obserwowania dzikiej przyrody w nienaruszonym ekosystemie aktywnych gejzerów czy cudów natury, jak chociażby Wielki Kanion, sprawia, że gości wszystkich parków narodowych w USA liczy się w setkach milionów.

Czy nowe zasady wstępu do tych wyjątkowych rezerwatów przyrody zadziałają na niekorzyść tych statystyk?

Wycieczka do USA 2026. Drogocenna natura

Jeśli planujesz wycieczkę do USA w 2026 roku, a na swojej liście rzeczy do zobaczenia masz chociażby jeden park narodowy, lepiej zaopatrz się w dodatkową gotówkę. Od 1 stycznia zmieniły się zasady wstępu do 11 najchętniej odwiedzanych parków narodowych w Stanach Zjednoczonych.

Poza standardowym biletem, turyści z zagranicy będą musieli uiścić dodatkową opłatę w wysokości 100 dolarów. Opłata obowiązuje przyjezdnych, którzy ukończyli 16. rok życia.

Zmianie uległa również cena rocznego abonamentu, w ramach którego można zwiedzać wszystkie parki w USA. Za karnet America the Beautiful zapłacimy już nie 80, a 250 dolarów. Gorzkim pocieszeniem jest fakt, że osoby posiadające tzw. annual pass nie będą już musiały płacić dodatkowo 100 dolarów.

Przyczynkiem do wprowadzenia opłat dla zagranicznych turystów było rozporządzenie wydane przez Donalda Trumpa. Jego treść nakazuje sekretarzowi zasobów wewnętrznych USA opracowanie "strategii zwiększenia dochodów i poprawy warunków rekreacyjnych w parkach narodowych poprzez odpowiednie podwyższenie opłat za wstęp i opłat za karnety rekreacyjne dla osób spoza Stanów Zjednoczonych w obszarach Systemu Parków Narodowych, w których pobierane są opłaty za wstęp".

"Nie bardzo was lubimy…"

Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych wzbudziła wiele kontrowersji. Na podróżniczych forach i w mediach społecznościowych słychać głosy, że podwyższenie opłat to absurd i zniechęci turystów do przyjazdu.

Swoje obawy wyrażają również właściciele lokalnych biznesów, według których podwyżki opłat mogą zaszkodzić gospodarce miasteczek znajdujących się w pobliżu parków.

Zdaniem burmistrza Estes Park w Kolorado, Gary'ego Halla, cytowanego przez lokalną stację radiową KVNF, podwyżki cen brzmią jak przekaz: Nie bardzo was lubimy, ale jeśli chcecie przyjechać, możecie zapłacić więcej.

Urzędnikowi wtórują przedstawiciele Coalition to Protect America's National Parks, czyli organizacji zrzeszającej byłych pracowników i wolontariuszy Służby Parków Narodowych, według których parki powinny być dostępne dla wszystkich.

Część osób uważa jednak, że zmiana jest zasadna, bo to mieszkańcy USA jako podatnicy finansują utrzymanie parków. W podobnym tonie utrzymana jest argumentacja autora pomysłu.

- Te rozwiązania zapewniają, że podatnicy USA, którzy już wspierają system parków narodowych, nadal mają niedrogi dostęp, podczas gdy zagraniczni turyści wnoszą swój sprawiedliwy udział w utrzymanie i ulepszanie naszych parków dla przyszłych pokoleń - powiedział Doug Burgum, sekretarz zasobów wewnętrznych Stanów Zjednoczonych.

Parki narodowe USA - dodatkowa opłata za wstęp

Nowy cennik dla turystów z zagranicy obowiązuje w 11 najchętniej odwiedzanych parkach:

Acadia,

Bryce Canyon,

Everglades,

Glacier,

Grand Canyon,

Grand Teton,

Rocky Mountain,

Sequoia & Kings Canyon,

Yellowstone,

Yosemite

oraz Zion.

