Niewielki owad, który jest w stanie pozbyć się zwłok zwierzęcia znacznie większego od siebie. Mowa o grabarzu pospolitym , który posiada "własny oddział najemników" , to oni pomagają mu pozbyć się ciał gryzoni.

Grabarz pospolity. W kilka godzin może zakopać gryzonia

"Ojciec jednak szybko porzuca rodzinę, za to matka będzie opiekowała się swoimi dziećmi aż dorosną. 'Pomoże' jej w tym oddział drapieżnych roztoczy, z którymi przyleciała odpowiadając na wezwanie samca" - czytamy.

Pożyteczne i niezbędne owady. Z padliny robią sobie dom

Zadaniem roztoczy jest likwidowanie jaj padlinożernych much, które są konkurencją dla potomstwa grabarzy. Dziektarz zamieścił do wpisu nagranie, na którym można zauważyć, jak cały spód chrząszcza się porusza - to właśnie tam znajdują się pajęczaki.