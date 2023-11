Artur Baranowski zdobył 803 punkty w środowym odcinku "Jednego z dziesięciu". Więcej się nie da, więc zapisał się na kartach niemal 30-letniej historii kultowego teleturnieju Tadeusza Sznuka. Nieszczęśliwie nie dotarł drugi raz do studia programu , by zmierzyć się z innymi najlepszymi zawodnikami 140. edycji programu TVP1.

Wielki Finał rozegrano wśród dziewięciu graczy , bez udziału pana Artura. Interia dowiedziała się, że na początku piątkowego wydania "1 z 10" prowadzący poinformuje widzów Jedynki i zawodników, co przytrafiło się rekordziście .

Jak dużo wygrał, a ile mógł jeszcze zdobyć Artur Baranowski? Wysokość nagród w "Jednym z dziesięciu" jest stała . Zwycięzca lub zwyciężczyni odcinka teleturnieju otrzymuje 5000 zł oraz zaproszenie na wypoczynek w luksusowym hotelu . Do wszystkich trzech uczestników finału trafiają jeszcze nagrody rzeczowe od sponsora programu - zegarki , a w przeszłości były to chociażby kuferki z czekoladkami .

Większe pieniądze czekają na uczestników w Wielkim Finale . Trafia do niego najlepsza dziesiątka graczy z danej edycji teleturnieju TVP1 . Dokładne zasady Wielkiego Finału tłumaczymy w tym artykule .

"Jeden z dziesięciu". Wielki Finał. Ile można wygrać?

Zwycięzcą Wielkiego Finału zostaje osoba, która w trzeciej, końcowej rundzie jako ostatnia zostaje z szansami - czyli pomyliła się co najwyżej dwa razy, podczas gdy jej przeciwnicy odpadli. Na konto takiego gracza wpływa 40 000 zł . Dodatkowo przyznawane jest 10 000 zł za największą liczbę punktów zgromadzoną w obu odcinkach - "zwykłym" oraz Wielkim Finale.

Od najwyższej sumy do zgarnięcia w "1 z 10" trzeba jednak odliczyć 10 procent podatku od wygranej. W przypadku najwyższej możliwej wygranej w teleturnieju Tadeusza Sznuka danina wynosi 5 500 zł, co oznacza, że gracz "na rękę" dostaje co najwyżej 49 500 zł.