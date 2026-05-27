Jeden dzień urlopu i długi weekend gwarantowany. Okazja już w czerwcu

Spis treści: Boże Ciało 2026. Kiedy wypada? Długi weekend czerwcowy. Jak zaplanować urlop? Długi weekend czerwcowy. W te dni sklepy będą nieczynne

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to święto religijne będące jednocześnie dniem ustawowo wolnym od pracy.

Boże Ciało 2026. Kiedy wypada?

W 2026 roku wypada ono w czwartek, 4 czerwca. Jest to święto ruchome, powiązane z kalendarzem liturgicznym, ponieważ obchodzone jest zawsze 60 dni po Niedzieli Wielkanocnej. Z tego powodu jego data każdego roku się zmienia, jednak niezmienna pozostaje zasada, że uroczystości odbywają się w czwartek.

Głównym i najbardziej widowiskowym elementem tego święta są uroczyste procesje wiernych, które przechodzą ulicami parafii w całym kraju do czterech specjalnie udekorowanych ołtarzy.

Długi weekend czerwcowy. Jak zaplanować urlop?

Układ kalendarza wokół Bożego Ciała stwarza idealną okazję dla osób pracujących w standardowym systemie od poniedziałku do piątku. Chcąc zyskać nieprzerwany, czterodniowy okres wypoczynku, wystarczy uszczuplić swój roczny limit urlopowy o zaledwie jeden dzień i wziąć wolne w piątek, 5 czerwca.

Taka konfiguracja to dla wielu osób doskonała okazja na zorganizowanie dłuższej podróży, rodzinny relaks lub po prostu złapanie oddechu od codziennych obowiązków jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem wakacji.

Decydując się na wyjazd, trzeba jednak pamiętać, że na podobny krok zdecyduje się w tym samym czasie ogromna liczba Polaków. Najpopularniejsze turystyczne regiony kraju będą w tych dniach wyjątkowo zatłoczone. Podróżni muszą liczyć się ze wzmożonym ruchem na głównych trasach i autostradach, co niemal na pewno wydłuży czas dojazdu.

Ponadto z racji ogromnego zainteresowania, dostępność wolnych pokoi w hotelach i pensjonatach drastycznie spada, a ceny noclegów w tym okresie są zazwyczaj zauważalnie wyższe niż w standardowe weekendy.

Długi weekend czerwcowy. W te dni sklepy będą nieczynne

W Boże Ciało większość sklepów będzie zamknięta. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego zakupy w dużych marketach, dyskontach oraz galeriach handlowych będą niemożliwe. Tradycyjnie jednak od zakazu handlu istnieją pewne wyjątki.

W czwartek świąteczne zakupy będzie można zrobić m.in. na stacjach benzynowych, w aptekach oraz w niewielkich sklepach osiedlowych, jeśli za ladą stanie właściciel. Otwarte mogą być również niektóre cukiernie i lokale gastronomiczne, szczególnie w miejscowościach turystycznych.

Chcąc uniknąć przedświątecznego stresu i kolejek, zakupy na długi weekend najlepiej zrobić najpóźniej 3 czerwca. Niektóre sklepy mogą tego dnia pracować dłużej, jednak godziny otwarcia warto sprawdzić wcześniej w konkretnej placówce.

Przy czym w piątek 5 czerwca oraz w sobotę 6 czerwca sklepy będą normalnie otwarte. Warto jednak pamiętać, że 7 czerwca wypada niedziela niehandlowa, więc większość dużych sklepów pozostanie zamknięta.

"Zaczęli sączyć propagandę". Polska poza Radą Pokoju Trumpa Polsat News Polsat News