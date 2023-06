Spis treści: 01 Dzień Ojca w Polsce i na świecie. Historia święta taty

02 Zabawne życzenia na Dzień Ojca 2023 od syna

03 Śmieszne życzenia na Dzień Ojca 2023 od córki

04 Wzruszające życzenia dla taty na Dzień Ojca 2023

05 Krótkie życzenia na Dzień Ojca 2023 do wysłania SMS-em

Dzień Ojca w Polsce i na świecie. Historia święta taty

W Polsce inicjatorem Dnia Ojca była łódzka gazeta - Express Ilustrowany, który pierwsze obchody tego święta ogłosił 23 czerwca 1965 roku. W porównaniu z Dniem Matki, który na ziemiach polskich pierwszy raz doczekał się świętowania już w 1914, dzień wszystkich ojców musiało poczekać na oficjalne uroczystości znacznie dłużej.

Na świecie zwyczaj składania życzeń ojcom zapoczątkowała Sonora Smart Dodd już w 1910 roku. Jej motywacją była chęć wyrażenia wdzięczności ojcu-weteranowi i stworzenie święta na wzór Dnia Matki, który w USA pojawił się 3 lata wcześniej. Dzień Ojca w Stanach Zjednoczonym doczekał się oficjalnych obchodów dopiero w 1972 roku.

Poszczególne kraje obchodzą Dzień Ojca w różnych terminach. Na południu Europy - we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii - uroczystość jest połączona z Dniem Świętego Józefa obchodzonym 19 marca. W krajach skandynawskich przypada w listopadzie, za wyjątkiem Danii - tam dzieci składają tatom życzenia 5 czerwca.

W Rosji odpowiednikiem Dnia Ojca jest Dzień Obrońcy Ojczyzny obchodzony 23 lutego, który zwyczajowo jest też określany Dniem Mężczyzn. Z kolei w Niemczech data pokrywa się z dniem Wniebowstąpienia Pańskiego, 39 dni po Wielkanocy.

Zabawne życzenia na Dzień Ojca 2023 od syna

"Kiedy dorosnę, chcę być jak tatko,

co śmieje się często, smuci się rzadko,

co wszystko w domu umie naprawić

no i samochód wie jak prowadzić.

Chcę być tak silny, duży i mądry,

zabawny, wspaniały i zawsze szczodry.

Na to jeszcze muszę poczekać,

ale z życzeniami nie zamierzam zwlekać:

drogi tatusiu, bądź zawsze szczęśliwy,

niech cię w opiece ma Bóg Miłościwy.

Dziś jest Dzień Taty, wielka okazja,

by na chmurze marzeń niosła cię fantazja!"

***

"Tato, już lato! Będziemy znów jeść lody!

Tato już lato, kup bilet do przygody!

Tato, z okazji Dnia Ojca najlepsze życzenia dla Ciebie,

najlepszego przewodnika po przygodzie życia!"

***

"Dzisiaj święto twoje Tato,

bo za progiem jest już lato.

Moc uścisków i sił sporo,

bo Cię przecież ręce bolą.

Z pracy wracasz zharowany,

ale zawsze okrzesany.

Niech się święci dzień Twój cały,

jutro znowu coś spłatamy!"

Śmieszne życzenia na Dzień Ojca 2023 od córki

"Dziś jak tylko z łóżka wstałam, zaraz Tatę uściskałam, uściskałam z całej siły i wrzasnęłam:

Tato miły, nos do góry, uszy też, dziś jest święto Taty, wiesz?

Każdy Tata je obchodzi, Ty też obchodź, co Ci szkodzi?

A jeżeli nie dasz rady, zjeść tej całej czekolady, tortu, lodów i piernika,

znajdziesz we mnie pomocnika!"

***

"Kochany Tatusiu ja dziś życzenia chcę ci złożyć,

mały bukiecik podarować

i miłość w mym sercu do Ciebie zachować.

I życzę Ci dużo wspaniałej radości,

byś żył dziś i zawsze w dobrej miłości.

Właśnie w tej chwili cieszę się z tego,

że życzyć Ci mogę wszystkiego dobrego."

***

"Tatusiu w dniu Twego święta,

Twoja córeczka o Tobie pamięta

i nieważne kiedy, nieważne gdzie,

nigdy nie przestanie kochać Cię.

I jeszcze w tym krótkim smsesie,

miliony uścisków ze sobą niesie.

Byś zawsze był szczęśliwy i zdrowy,

bo jesteś najlepszym na świecie Tatą odlotowym!"

Wzruszające życzenia dla taty na Dzień Ojca 2023

"Najdroższy tato,

Brakuje mi słów, by podziękować ci za ojcowską odwagę,

cierpliwość, dobroć i zrozumienie, które okazywałeś mi przez wszystkie lata mojego życia.

Dziś jest Dzień Ojca, dla mnie to najważniejsze święto w roku.

Właśnie tego dnia tak bardzo chcę wyrazić moją wdzięczność za wszystko, co mi dałeś."

***



"Choć jestem duży, bez swego Taty bez przerwy wpadałbym w tarapaty.

Kiedy więc przyjdą jakieś kłopoty od razu Tacie oznajmiam o tym.

A wtedy zaraz łatwiej i prościej uda się wybrnąć z wszelkich trudności."



***

"Tato, od zawsze jesteś dla mnie wzorem do naśladowania.

Ten piękny, czerwcowy dzień to Twoje święto.

Życzę Ci więc spełnienia wszystkich marzeń i dużo, dużo zdrowia.

Potrzebuję Twojego wsparcia, a Ty możesz liczyć na moje"

***

"W dniu dzisiejszym drogi tatku,

odpłyń sam na marzeń statku.

Będę spełniać twe życzenia,

dzień dzisiejszy wszystko zmienia.

Obchodzimy święto twoje,

więc pozostaw trudy, znoje."

Zobacz też: Dzień Ojca 2023. Najlepsze życzenia. Bawią i wzruszają do łez

***

"Dziękuję, że znosiłeś to, czego nie sposób było znieść,

że robiłeś coś z niczego,

że dawałeś, mając puste kieszenie,

że wybaczałeś, choć nie przepraszałam,

że kochałeś, gdy kochać się nie dało,

że mnie wychowałeś i że to wszystko Ci się udało!"

Krótkie życzenia na Dzień Ojca 2023 do wysłania SMS-em

"Czas, jak koło szybko krąży, rok za rokiem szybko mija,

z życzeniami synek/córka dąży, niech Ci Tatku szczęście sprzyja."

***

"Tato, tato ukochany,

dziś życzenia ci składamy.

Przesyłamy jakby z procy,

sto całusów z całej mocy!"

***

"Tatusiu, nawet jeśli jestem mały/mała,

widzę i czuję Twoją miłość każdego dnia.

Dziękuję Ci za to,

że jesteś najlepszym tatą na świecie."

