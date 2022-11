11 listopada 2022 r. przypada Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu już od wielu lat uroczyście obchodzimy odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Jednym z charakterystycznych elementów tego święta są biało-czerwone flagi oraz kotyliony w narodowych barwach.

Warto je zrobić, ponieważ przydadzą się również na inne święta, jak chociażby Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja czy Święto Wojska Polskiego.

Jak wygląda kotylion na 11 listopada?

Kokarda narodowa, czasem nazywana również kotylionem, to charakterystyczna rozetka w kolorze bieli i czerwieni, przypinana do ubrania.

Zgodnie z rozporządzeniem Minister Obrony Narodowej z 9 kwietnia 2014 r. kokardy narodowe powinny mieć biały środek oraz czerwony otok - takie kotyliony nosili m.in. uczestnicy powstania warszawskiego. Wpina się je podczas uroczystości państwowych w klapę munduru lub stroju cywilnego, umieszczając po lewej stronie.

Kotyliony są niewielkie - średnica okrągłej części zazwyczaj wynosi od 4 do 9 cm. Można wykonać je z różnych materiałów, używając do tego papieru kolorowego, wstążeczek czy bibuły. Gotowe kotyliony można również kupić przed uroczystościami państwowymi.

Jak zrobić kotylion z papieru na Święto Niepodległości?

Samodzielne wykonanie kotylionu jest szybkie i proste. Często stanowi ono element zajęć poprzedzających święta narodowe w szkołach lub przedszkolach.

Aby zrobić własną kokardę narodową należy przygotować:

arkusz bloku technicznego,

arkusz czerwonego papieru kolorowego pociętego w wąskie paski,

klej,

nożyczki,

agrafkę

Z białego papieru należy wyciąć 2 kółka o średnicy ok 4-9 cm. (w zależności od tego, jaką wielość kotylionu chcemy uzyskać). Następnie z czerwonego papieru wyciąć wąskie paski i przyklejać je po obu stronach pierwszego kółka w równych odstępach, zyskując w ten sposób efekt "słoneczka". Do tylnej części należy dokleić drugie papierowe kółko i zamocować agrafkę.

Jak zrobić kotylion na 11 listopada z bibuły?

Kolejnym sposobem na przygotowanie rozetki patriotycznej jest wykorzystanie białej i czerwonej bibuły. Na początku należy wyciąć z tektury koło o średnicy ok 5 cm. Następnie z bibuły wyciąć dwa większe koła - w kolorze czerwonym i białym i uformować je w kształt rozetki, a następnie przykleić do papierowego kółka.

W dolnej części można umieścić białą i czerwoną wstążeczkę lub wycięte z bibuły, cienkie paski.

Jak zrobić kotylion z wstążek?

Kotylion można wykonać również z kolorowych wstążek. Najlepiej sprawdzą się cienkie - o szerokości ok. 2 cm. Do zrobienia kokardy konieczny będzie ok. 1 m białej wstążki i 1,5 m czerwonej.

Pracę należy zacząć od wycięcia dwóch kółek z papieru. Jedno z nich powinno mieć średnicę ok. 8 cm, natomiast drugie 4 cm. Czerwoną wstążkę należy przewlec na okrętkę przez większe kółko, a białą przez mniejsze, a następnie skleić je ze sobą.

