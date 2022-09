Jak więc za pomocą smartfona zrobić idealne zdjęcia z podróży? Spieszymy z podpowiedziami!

Po pierwsze - wyczyść obiektyw aparatu!

Czasem widzimy, że jakość zdjęć w telefonie jest bardzo słaba, zdjęcia wydają się niewyraźne i przymglone. Najczęściej przyczyną jest przybrudzony obiektyw.

Tradycyjne aparaty fotograficzne posiadają tzw. dekielki, które chronią obiektywy przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Niestety telefony komórkowe są nieustannie narażone na przybrudzenia, dlatego po wyciągnięciu smartfona z torby, kieszeni czy plecaka i przed zrobieniem zdjęcia należy przetrzeć obiektyw odpowiednią szmatką, np. taką jak do okularów. Różnica w zdjęciach będzie diametralna!

Nie rób zdjęć bez przerwy

Szybki i prosty dostęp do aparatu w telefonie to niestety też pułapka. Zdjęcia robimy za często i za dużo. Rzadko kiedy mamy czas przejrzeć po powrocie z podróży wszystkie zrobione zdjęcia, dlatego bardzo szybko o nich zapominamy.

Najlepsze zdjęcia wychodzą o "złotej godzinie" - czyli chwilę po wschodzie i zaraz przed zachodem słońca. O tej porze światło jest najbardziej plastyczne. Wynika to z tego, że słońce znajduje się tuż nad linią horyzontu i nie daje już ostrych cieni i prześwietleń, które mogą skutecznie psuć zdjęcia. To jest najlepszy czas na fotografie "jak z pocztówki".

Chwilę po zachodzie słońca wciąż mamy idealny czas na kilka pamiątkowych ujęć - następuje "niebieska godzina". Jest to najkorzystniejsza pora na fotografowanie nocne, ponieważ niebo jest jeszcze ciemnoniebieskie. Najciekawsze zdjęcia o tej porze wyjdą na otwartych przestrzeniach oraz w centrum dużych miast. W przestrzeni miejskiej uroku dodadzą światła latarni czy te w oknach budynków.

W ciągu dnia, kiedy światło jest ostre, szukaj dużych zacienionych obszarów. Takim miejscem będzie np. park z dużą liczbą drzew lub okolice wysokiego budynku, który przysłoni słońce.

Korzystaj z inteligentnych funkcji, które daje smartfon

Niektóre funkcje aparatów w smartfonach są bardzo niedocenione i ignorowane przez standardowego użytkownika telefonu.

Za każdym razem, gdy robisz kolejne zdjęcie, naciśnij na ekranie punkt, który ma być wyostrzony, np. twarz fotografowanej osoby. Telefon to tylko automat. Nie zawsze ustawi ostrość tam, gdzie powinien, więc za każdym razem musisz upewnić się, że punkt ten jest we właściwym miejscu.

Zajmuje to tylko chwilę, a jest szczególnie istotne, jeśli fotografowany obiekt jest dość blisko. Jeśli punkt ostrości "ucieknie", postać na zdjęciu będzie niewyraźna. Ten sam punkt na ekranie odpowiada za korekcję jasności zdjęcia. Przeciągając go w dół, przyciemniasz zdjęcie, przeciągając w górę - rozjaśniasz.

Unikaj najczęściej popełnianych błędów

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez niedoświadczonych użytkowników aparatów jest nieprawidłowe kadrowanie - zdjęcia często są krzywe i nie mają tematu przewodniego, a kadry bywają zbyt ciasne. Jak zacząć robić zdjęcia bardziej świadomie?

Zdjęcie Nie rób takich zdjęć jak wszyscy inni / Ben Jared/PGA TOUR / Getty Images

Trzymaj się prostych linii i horyzontu

Podstawowy obiektyw wbudowany w telefon komórkowy to obiektyw szerokokątny. Oznacza to między innymi, że jesteśmy bardziej narażeni na przekrzywienia perspektywy. Najlepszym rozwiązaniem będzie ustawienie linii trójpodziału w ustawieniach aplikacji aparatu. Ułatwi ona utrzymanie prostych linii pionowych i poziomych. W punktach siatki, gdzie linie przecinają się, ustaw temat zdjęcia. Jeśli fotografujesz drugą osobę na tle krajobrazu, mocny punkt przecięcia linii będzie najlepszym miejscem na ustawienie modela czy modelki.

Rób inaczej niż inni

Ujęcia na tle pomników, najlepiej wśród tłumu innych osób... to ulubione zdjęcia większości turystów. Czy na pewno musisz mieć zdjęcie w tym samym miejscu, co wszyscy na portalach społecznościowych? Do największych zdjęciowych atrakcji turystycznych kolejki trwają nawet po kilka godzin.

Jeśli nie chcesz tracić cennego czasu na wyjeździe i przywozić takich samych, nieciekawych kadrów jak inni, pospaceruj po okolicy i znajdź mniej obleganą ulicę czy kawałek pustej plaży. Poczekaj na najlepszy moment i zrób kilka zdjęć, z których wybierzesz najlepsze ujęcia. A jeśli zależy ci na zdjęciu, np. z fontanną Di Trevi w Rzymie, idź tam o wschodzie słońca, najlepiej w ciągu tygodnia roboczego. Będziesz mieć pustą przestrzeń i piękne światło.

Zdjęcie Fontanna di Trevi przyciąga tłumy turystów / Andrea Ronchini/NurPhoto / Getty Images

Trzymanie się tych kilku prostych zasad pozwoli ci przywieźć lepsze fotografie z każdej podróży. Warto poświęcić trochę czasu i postarać się robić ciekawsze zdjęcia na wakacjach - być może to jedyna okazja, by pojechać w dane miejsce? Niech ta fotograficzna pamiątka będzie możliwie najlepsza!

Ewelina Borucka