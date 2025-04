VeloDunajec - na tej trasie możesz wybrać na przykład pętlę wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Ta ścieżka jest świetnie przygotowana - znajduje się tu głównie asfaltowa nawierzchnia, drogi rowerowe i lokalne, rzadko uczęszczane przez samochody. Po drodze czekają na Ciebie zniewalające widoki: pasma górskie Tatr, Pienin, a także zamki i klimatyczne wioski… nie zabraknie oczywiście bajecznych widoków na Jezioro Czorsztyńskie.

Kampinoski Szlak Rowerowy - dla tych, którzy chcą wyskoczyć w urokliwą trasę rowerową prosto ze stolicy. Ten leśny szlak to aż 144,5 km do pokonania - możesz wybrać jego część lub rozłożyć całość na kilka dni. Decydując się na wycieczkę do Puszczy Kampinoskiej pamiętaj o takich trudnościach jak brak sklepów po trasie i brak miejsc do uzupełnienia wodny pitnej.

Wigierski Park Narodowy (odcinek GreenVelo) - wśród polskich rowerzystów coraz bardziej popularna staje się trasa z Suwałk przez Wigierski Park Narodowy. A wszystko dzięki bogatej przyrodzie, która właśnie w maju budzi się do życia. Jeśli brakuje ci na co dzień koloru zielonego - to będzie idealny wybór!

Ze Zwierzyńca do Szczebrzeszyna - to jedna z łatwiejszych tras na urokliwym Roztoczu - wystarczy zabrać zwykły rower turystyczny. To też idealna opcja dla tych, którym zależy na szczególnej ciszy i spokoju - ścieżka należy do tych "mniej turystycznych".