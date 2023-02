Jak wyczyścić zimowe buty z zamszu? Sprawdzone sposoby na zamszowe obuwie

Zamsz to inaczej niewyprawiona skóra naturalna o bardzo krótkim włosiu. Z reguły buty zamszowe uważane są za takie, które nie nadają się na zimę. Jeżeli jednak odpowiednio o nie zadbasz i je zaimpregnujesz, niesprzyjające warunki pogodowe nie będą im straszne.

Czym wyczyścić zamszowe buty?

Jeżeli twoje buty z zamszu są jedynie delikatnie zabrudzone, widzisz na nich plamy z błota albo nagromadzony kurz, najlepiej sięgnąć po szczotkę do butów z delikatnym włosiem. Wystarczy kilka ruchów, aby odświeżyć noski czy pięty obuwia oraz strzepać resztki zaschniętego piasku. Warto tę czynność wykonywać regularnie, aby buty zachowały nienaganny wygląd.

Do czyszczących gadżetów należy też zaliczyć gumkę do zamszu. Można ją kupić w sklepach obuwniczych. Czasami gumowa końcówka jest elementem szczotek do zamszu, więc możesz mieć dwa akcesoria w jednym. Jeżeli nie masz żadnego z nich pod ręką, w ostateczności sięgnij po zwykłą gumkę do ścierania z piórnika albo zużytą szczoteczkę do zębów.

Jak czyścić buty z zamszu?

Najlepiej posłużyć się pianką do czyszczenia zamszowych butów, którą wystarczy rozpylić na cholewce i delikatnie wetrzeć we włosie. W przypadku silniejszych zabrudzeń można użyć lekko wilgotnej szmatki. Jeżeli zimą przemoczysz buty, nie stawiaj ich pod lub na kaloryferze. Pozwól im wyschnąć we własnym tempie i w temperaturze pokojowej.

Ewentualnie możesz do środka włożyć zgniecioną gazetę, która wchłonie wilgoć. Przed kolejnym wyjściem koniecznie zabezpiecz buty impregnatem, który ochroni zarówno buty zamszowe, jak i twoje stopy przed ponownym przemoczeniem. Producenci zalecają zastosowanie takiego produktu najlepiej zaraz po zakupie, aby już od początku chronić skórę przez osiadającym na niej kurzem, wilgocią i ewentualnymi plamami.

Mało kto wie, że doskonałym sposobem na wyczyszczenie jasnych butów z zamszu jest... chleb! Musisz jedynie przetrzeć obuwie wewnętrzną stroną skórki. Z kolei na uporczywe plamy spróbuj pasty z mleka i sody oczyszczonej. Nałóż ją na buty, delikatnie potrzyj, a następnie usuń z zamszu resztki brudu za pomocą zwilżonej szmatki.

Czym usunąć sól z zamszowych butów?

Zimą bardzo często na obuwiu pozostaje sól drogowa, którą posypane są chodniki i ulice. Aby się jej pozbyć, zastosuj delikatny roztwór wody i octu. Namocz w nim miękką szmatkę i przetrzyj buty. Nieestetyczne zacieki powinny zniknąć w mgnieniu oka.

W awaryjnych sytuacjach mogą też pomóc chusteczki nawilżane (np. te do pielęgnacji skóry dziecięcej albo demakijażu). Pomocne mogą być też kupione w drogerii produkty w sprayu czy piance do usuwania plam.