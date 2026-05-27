Jak sprawdzić nieruchomość w mObywatelu? Instrukcja krok po kroku

Spis treści: Księgi wieczyste w mObywatelu - co można sprawdzić? Jak sprawdzić księgi wieczyste w mObywatelu? Jak zamówić dokument z księgi wieczystej w mObywatelu? Gdzie znaleźć zamówiony dokument? Jak sprawdzić autentyczność dokumentu? Dlaczego warto korzystać z ksiąg wieczystych w mObywatelu?

Księgi wieczyste w mObywatelu - co można sprawdzić?

W usłudze Księgi wieczyste w mObywatelu można zobaczyć listę ksiąg, w których ujawniono numer PESEL użytkownika. Po wybraniu konkretnej księgi aplikacja pokazuje podstawowe dane dotyczące nieruchomości.

W aplikacji można sprawdzić m.in.:

numer księgi wieczystej,

typ nieruchomości,

nazwę jednostki prowadzącej,

położenie nieruchomości,

opcjonalnie datę i godzinę zamknięcia księgi.

Pełną treść księgi można następnie sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, do której użytkownik może przejść z poziomu aplikacji.

Jak sprawdzić księgi wieczyste w mObywatelu?

Aby sprawdzić księgi wieczyste w mObywatelu, trzeba mieć zainstalowaną aktualną wersję aplikacji i zalogować się do swojego konta. Następnie należy wejść w sekcję usług i wybrać usługę Księgi wieczyste.

Instrukcja krok po kroku:

Zaloguj się do aplikacji mObywatel . Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji. Na ekranie głównym wybierz "Usługi". To tam znajdują się dostępne usługi publiczne. W kategorii "Sprawy urzędowe" wybierz "Księgi wieczyste". Kliknij 'Twoje księgi". Aplikacja wyświetli listę ksiąg wieczystych, w których ujawniono Twój numer PESEL. Wybierz nieruchomość z listy. Po wejściu w konkretną księgę zobaczysz podstawowe informacje o nieruchomości. Przejdź do pełnej treści księgi, jeśli chcesz sprawdzić szczegóły. Aplikacja umożliwia przejście do strony Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie dostępna jest pełna treść księgi wieczystej.

Jeśli w aplikacji nie wyświetla się żadna nieruchomość, nie musi to oznaczać błędu. Może to wynikać z tego, że w danej księdze wieczystej nie został ujawniony twój numer PESEL. W takiej sytuacji sprawę można wyjaśnić w sądzie rejonowym.

Jak zamówić dokument z księgi wieczystej w mObywatelu?

mObywatel umożliwia również zamawianie dokumentów z ksiąg wieczystych. To przydatne, gdy potrzebujesz urzędowego dokumentu do sprzedaży mieszkania, rozmów z bankiem, spraw formalnych albo weryfikacji stanu prawnego nieruchomości.

W aplikacji można zamówić:

odpis zwykły - zawiera aktualne informacje o nieruchomości,

odpis zupełny - obejmuje także wpisy wykreślone,

wyciąg z księgi wieczystej - dotyczy wybranego działu KW,

zaświadczenie o zamknięciu księgi - dostępne w przypadku zamkniętej księgi wieczystej.

Aby zamówić dokument, należy wybrać konkretną księgę, kliknąć "Zamów dokument", wskazać potrzebny typ dokumentu, sprawdzić dane i przejść do płatności. W materiałach Ministerstwa Cyfryzacji wskazano, że płatność można zrealizować w aplikacji, m.in. przy użyciu dostępnych metod płatności.

Gdzie znaleźć zamówiony dokument?

Po opłaceniu dokumentu trzeba zaczekać na jego przygotowanie. Według informacji Ministerstwa Cyfryzacji trwa to zwykle od kilkunastu sekund do kilku minut. Gdy dokument będzie gotowy, aplikacja wyśle powiadomienie.

Zamówione dokumenty znajdziesz w usłudze Księgi wieczyste, w zakładce "Zamówione dokumenty". Możesz je pobrać w formacie PDF, zweryfikować w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych albo udostępnić innej osobie za pomocą kodu QR.

Opłacone dokumenty pozostają dostępne w aplikacji przez dwa lata.

Jak sprawdzić autentyczność dokumentu?

Jedną z praktycznych funkcji usługi jest możliwość sprawdzenia dokumentu przez kod QR. To może być pomocne np. przy kupnie, sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, gdy jedna strona chce pokazać drugiej aktualny dokument z księgi wieczystej.

W aplikacji można wybrać opcję przekazania dokumentu do sprawdzenia. mObywatel wygeneruje wtedy kod QR, który druga osoba może zeskanować w swojej aplikacji.

Po weryfikacji zobaczy m.in. informację, czy dokument został potwierdzony, jaki ma status, jaki jest numer księgi wieczystej oraz rodzaj dokumentu. Jeśli dokument jest aktualny, można pobrać jego kopię na telefon.

Dlaczego warto korzystać z ksiąg wieczystych w mObywatelu?

Księgi wieczyste w mObywatelu pozwalają szybciej dotrzeć do wiarygodnych danych o nieruchomości. Zamiast szukać numeru księgi, korzystać z kilku serwisów albo odkładać sprawę do wizyty w sądzie, można sprawdzić swoje księgi bezpośrednio w telefonie.

Funkcja jest szczególnie przydatna, gdy chcesz szybko sprawdzić dane swojej nieruchomości, przygotowujesz dokumenty do sprzedaży mieszkania lub domu, potrzebujesz odpisu, wyciągu albo zaświadczenia lub zależy ci na potwierdzeniu autentyczności dokumentu.





