Spis treści: 01 Dlaczego wyją syreny? Rodzaje alarmów i ich rozpoznanie

02 Alarm przeciwlotniczy. Jak brzmi ostrzeżenie o napadzie powietrznym?

03 Alarm przeciwlotniczy - co zrobić po usłyszeniu sygnału?

04 Alarm przeciwlotniczy - jak znaleźć schron?

05 Jak wcześniej znaleźć schron?

Alarmy i ostrzeżenia są emitowane przez syreny alarmowe i środki masowego przekazu, takie jak telewizja i radio. Wykorzystywane są również wiadomości tekstowe SMS czy megafony. Najszybciej dociera jednak wycie syren, które powinno skłonić do działania właściwego dla danego rodzaju alarmu.

Dlaczego wyją syreny? Rodzaje alarmów i ich rozpoznanie

Najczęściej słyszymy dźwięk syren straży pożarnej. Jeśli jest to odgłos trwający nie dłużej niż 30 sekund, podczas którego słychać trzy modulowane dźwięki, to najczęściej oznacza on, że strażacy otrzymali wezwanie do akcji, mają alarm bojowy i w ten sposób wzywają druhów, by stawili się w remizie.

Według MSWiA sygnały alarmowe przekazywane są za pomocą modulowanego dźwięku syren, który trwa trzy minuty. W tym czasie w środkach przekazu towarzyszy mu trzykrotnie powtarzane ostrzeżenie, które zaczyna się od słów: "Uwaga, uwaga, uwaga. Ogłaszam alarm". Potem następuje informacja o przyczynie lub rodzaju alarmu.

Odwołanie takiego alarmu następuje przez wyemitowanie ciągłego trzyminutowego dźwięku syren. Z kolei w środkach masowego przekazu nadawany jest powtarzany trzy razy komunikat, który zaczyna się od słów: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm". Potem podawana jest informacja czego dotyczy taki alarm.

Nadawane komunikaty dotyczą skażeń, zakażeń, klęsk żywiołowych i zagrożenia środowiska.

Alarm przeciwlotniczy. Jak brzmi ostrzeżenie o napadzie powietrznym?

Wiele samorządów podaje jednak tabele rozróżniające różne rodzaje alarmów. Dźwięk syren może według ich tabel różnić się i w ten sposób zawiadamiać o różnych zagrożeniach.

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska to według tych tabel ciągłe wycie syren, które trwa 3 minuty. Informuje o takich zagrożeniach jak pożary lasów, katastrofy ekologiczne, groźba powodzi.

Alarm o skażeniach to dźwięk trwający 10 sekund, który jest powtarzany przez 3 minuty z krótkimi przerwami co 25-30 sekund. Służy on rozprzestrzenieniu informacji o wykryciu niebezpiecznego skażenia.

Ostatni sygnał to ten, który budzi najwięcej obaw w związku z wojną na Ukrainie. Alarm powietrzny, zwany również alarmem przeciwlotniczym rozpoznać można po wyciu syren z wyraźną modulacją, które trwa 3 minuty.

Odwołanie takich alarmów odbywa się poprzez emitowanie ciągłego trzyminutowego dźwięku syren.

Alarm przeciwlotniczy - co zrobić po usłyszeniu sygnału?

Po usłyszeniu alarmu przeciwlotniczego w pierwszej kolejności należy nasłuchiwać, czy po sygnale nie występuje zapowiedź słowna. Jeśli tak będzie, trzeba postępować ze wskazówkami w ogłaszanym komunikacie. Treści, które nas poinstruują, w takich przypadkach ogłaszana są w radiu i telewizji.

Jeśli jednak nie mamy do nich dostępu to po usłyszeniu alarmu przeciwlotniczego, powinniśmy kolejno:

Ubrać się do wyjścia i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy : dokumenty osobiste, zapas żywności, środki ochrony przed skażeniami, apteczkę z opatrunkami, latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF;

: dokumenty osobiste, zapas żywności, środki ochrony przed skażeniami, apteczkę z opatrunkami, latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF; Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne oraz gazowe, a także wygasić ogień w piecu;

oraz gazowe, a także wygasić ogień w piecu; Zamknąć wszystkie okna i drzwi;

Poinformować sąsiadów o alarmie;

Udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Jeśli znajdujemy się poza domem, należy przerwać wykonywaną czynność i udać się do schronu. Przy tym trzeba słuchać poleceń służb obrony cywilnej, a także pomóc tym, którzy mogą mieć trudności z dotarciem do bezpiecznego miejsca.

Alarm przeciwlotniczy - jak znaleźć schron?

Za schron podczas alarmu przeciwlotniczego może służyć piwnica domu, podziemny parking, stacja bądź tunel metra lub inne pomieszczenie zapewniające zwiększoną osłonę.

Bez dostępu do internetu trudno jest samodzielnie odnaleźć profesjonalny schron. Dlatego lepiej wcześniej upewnić się, gdzie w naszej okolicy są ukrycia na wypadek alarmu powietrzengo.

Jeśli przebywamy w miejscu publicznym w trakcie alarmu przeciwlotniczego, najprawdopodobniej zostaniemy przez kogoś skierowani do najbliższego schronu. Jeżeli jednak przebywaliśmy w domu i nie wiemy, gdzie znajduje się bezpieczne miejsce, warto udać się do sąsiadów, którzy mogą w takiej sytuacji pomóc.

Jak wcześniej znaleźć schron?

W ostatnim czasie Państwowa Straż Pożarna uruchomiła aplikację, dzięki której możemy znaleźć schrony. Za jej pomocą zostały udostępnione adresy wszystkich miejsc, w których można się schować w czasie zagrożenia. Jest ich w całym kraju ponad 300 tys. i łącznie są w stanie pomieścić prawie 47 mln osób.

Najbliższy schron bądź ukrycie można znaleźć za pośrednictwem działającej w przeglądarce internetowej aplikacji Państwowej Straży Pożarnej o nazwie "SCHRONY". W wyszukiwarce należy podać adres, pod którym przebywamy lub użyć bieżącej lokalizacji. Następnie należy określić promień, w jakim zamierzamy szukać schronienia. Na mapie powinny pojawić się miejsca, które posłużą za schron.

W aplikacji “SCHRONY" są trzy kategorie obiektów, w których możemy się schować w razie zagrożenia. Są to:

MDS - Miejsca Doraźnego Schronienia , pełnią one funkcję schronienia przed wichurami, orkanami, trąbami powietrznymi ,

, pełnią one funkcję , U - Ukrycie , czyli niehermetyczna budowla ochronna , która ma zapewniać ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych i innych dóbr materialnych,

, czyli , która ma zapewniać ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych i innych dóbr materialnych, S - Schron, hermetyczna budowla ochronna, która ma zapewniać ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych i innych dóbr materialnych.

W profesjonalnych schronach jest obecnie miejsca jedynie na 300 tys. osób. Znacznie więcej jest ich w miejscach doraźnego schronienia i ukryciach takich jak na przykład podziemne garaże pod budynkami mieszkalnymi i komercyjnymi. W przypadku potencjalnego zagrożenia należy się udać do najbliższego z wyżej podanych miejsc, niezależnie od tego, czy będzie to miejsce doraźnego schronienia, ukrycie czy schron.

