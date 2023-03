Jak pozbyć się czarnych plam na silikonie? Weź cytrynę lub proszek do pieczenia

Ciekawostki

Jeśli na silikonie w twojej łazience lub na oknach pojawiły się czarne plamy, oznacza to problemy. W tych miejscach rozwija się pleśń i grzyb. Jest to nie tylko nieestetyczne zjawisko, ale co gorsze, może być również niebezpieczne dla naszego zdrowia. Zmęczenie, alergie, problemy z górnymi drogami oddechowymi, podrażnienia skórne - to tylko przykłady. Nie chcesz wydawać pieniędzy na drogie preparaty lub wzywać fachowca? Podpowiadamy tanie, domowe sposoby na usunięcie pleśni i grzybów z silikonu.

Zdjęcie Czarne plamy na silikonie / 123RF/PICSEL