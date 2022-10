Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nagrobki z granitu należy myć systematycznie - co najmniej raz w miesiącu, najlepiej w okresie od wiosny do jesieni. Wtedy pomnik wygląda jak nowy przez długi czas.



Jak myć nagrobek z granitu krok po kroku

Do mycia nagrobka granitowego wystarczy zastosować ciepłą wodę z odrobiną delikatnego detergentu, np. płynu do mycia naczyń, szyb lub podłóg. Można również wykorzystać specjalistyczny preparat do czyszczenia pomników z kamienia naturalnego.



Zanieczyszczenia z płyty nagrobnej trzeba usuwać przy użyciu miękkiej ściereczki, nasączonej roztworem detergentu. Po umyciu pomnika warto wypolerować go suchą szmatką.



Czyszczenie granitu: Jakich błędów unikać?

Zrezygnuj ze szczotek (z ostrym włosiem lub drucianych) i proszków do czyszczenia, które mogą porysować kamień. Zdecydowanie należy unikać też past i wosków do impregnacji: granit absorbuje plamy z tłustych środków chemicznych, przez co do powierzchni kamienia łatwo przykleja się kurz i brud. W rezultacie na pomniku powstają nieestetyczne plamy, które mogą okazać się niemożliwe do usunięcia.

Jak usunąć wosk i mech z nagrobka granitowego?

Przy czyszczeniu nagrobków granitowych z trudnych do usunięcia zabrudzeń należy zachować delikatność. Aby pozbyć się plam z wosku, użyj drewnianej szpatułki lub kawałka plastiku. Uważaj przy tym, aby nie porysować kamienia. Warto też stosować podstawki pod znicze, które zapobiegają powstawaniu plam z wosku na płycie nagrobnej.



W przypadku, gdy na nagrobku pojawi się mech i porosty, trzeba cierpliwie oczyszczać pomnik jedynie przy użyciu ciepłej wody i gąbki. To czasochłonne zadanie, jednak zabronione jest używanie środków algobójczych do czyszczenia granitu.

Domowe sposoby na czyszczenie nagrobków z granitu

Zamiast kupnych detergentów do czyszczenia nagrobków z granitu można zastosować produkty, które zazwyczaj są obecne w każdej kuchni. Jeśli na pomniku pojawiła się rdza, pozbędziesz się jej przy użyciu pasty z sody oczyszczonej i wody utlenionej.



Domowe sposoby sprawdzają się także w nabłyszczaniu pomników granitowych - kamień ten nie lubi tłustych substancji, za to śmiało można przetrzeć go wodą z octem. Odpowiednio przygotowany roztwór sprawi, że nagrobek zyska piękny blask. Należy jednak pamiętać, aby bardzo dobrze rozcieńczyć ocet, ponieważ kontakt ze zbyt dużym stężeniem kwaśnej substancji grozi powstaniem nieodwracalnych zmian w kolorze płyty granitowej.

