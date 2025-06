Ile urlopu przysługuje pracownikowi na etacie? Tak to wyliczysz

Agnieszka Kasprzyk

Prawo do urlopu wypoczynkowego to jedno z podstawowych uprawnień pracowników w Polsce. Szczególnego znaczenia nabiera on w okresie wakacyjnym. Wszystkie ważne w tej kwestii zasady reguluje Kodeks pracy. Wyjaśniamy, ile dni wolnego przysługuje osobom zatrudnionym na pełen etat, jak to wygląda w przypadku pracy na pół etatu oraz czy soboty i niedziele wliczają się do urlopu.