W Holandii od 1 lipca weszły w życie nowe przepisy, które zabraniają sprzedaży wyrobów tytoniowych "na odległość". To oznacza, że takich wyrobów nie można już zamówić np. przez telefon albo internet. Jednak to nie koniec nikotynowej rewolucji w tym kraju. Od 1 lipca 2024 r. nie będzie można kupić papierosów w supermarketach, sklepach, lokalach czy automatach. Na dodatek, by je dostać potrzebna będzie... recepta. Jakie kolejne kraje planują tak surowe restrykcje i czy dotyczy to także Polski? Sprawdzamy.