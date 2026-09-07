Spis treści: Gdzie jest największy wysyp grzybów? Policja przypomina: Nie zgub się na grzybach Co zrobić, gdy zgubisz się w lesie? Wezwij służby, szukaj dróg i oznaczeń

Bezpieczeństwo na grzybach to nie tylko znajomość jadalnych gatunków. Każdego roku w lasach gubi się od 300 do 400 osób. Najwięcej zaginięć dotyczy seniorów, a przypadają one głównie na okres od lipca do końca października. Właśnie zaczął się sezon na grzyby, więc policja przypomina o ważnych zasadach podczas leśnych wypraw.

Gdzie jest największy wysyp grzybów?

Wrzesień przyniósł prawdziwy wysyp grzybów w różnych częściach Polski. Pełne kosze przynoszą grzybiarze z Pomorza, zwłaszcza z okolic Chojnic i Wejherowa. Udane zbiory notowane są również w rejonie Łodzi, Gorzowa Wielkopolskiego oraz na części Śląska. Grzybiarze informują o licznych kurkach, podgrzybkach i pierwszych dorodnych borowikach.

Według najnowszych doniesień grzyby pojawiły się w lasach w województwach podlaskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim. Tam informacji o bogatych zbiorach pojawiło się trzy razy więcej niż jeszcze przed tygodniem. Zbiorami chwalą się osoby, które odwiedziły Puszczę Notecką, Zielonkę, lasy w powiecie żuromińskim czy na Dolnym Śląsku.

Wśród zdobyczy przeważają podgrzybki, koźlarze topolowe, coraz częściej pojawiają się też prawdziwki. W sosnowych zagajnikach wciąż można zebrać kurki, pojawia się też coraz więcej maślaków. Najbliższe dni mogą sprzyjać dalszemu rozwojowi grzybów. Wilgotna ściółka i umiarkowane temperatury tworzą warunki szczególnie korzystne dla borowików, podgrzybków i kurek.

Policja przypomina: Nie zgub się na grzybach

Razem z początkiem sezonu służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas leśnych wypraw. Policja apeluje, by nie wybierać się na grzyby w pojedynkę, zwłaszcza jeśli nie znamy dobrze terenu. Przed wyjściem warto poinformować bliskich, dokąd się udajemy i o której planujemy wrócić.

Niezbędnym wyposażeniem powinien być naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia pozwoli wezwać pomoc i przekazać służbom swoją lokalizację. Policja zaleca również noszenie jasnych ubrań oraz elementów odblaskowych, które znacząco ułatwiają ewentualne poszukiwania.

Funkcjonariusze przypominają, by nie oddalać się zbyt daleko od samochodu czy głównych leśnych dróg, jeśli nie znamy okolicy. Do lasu najlepiej wybierać się rano lub w ciągu dnia. Ryzyko zgubienia się po zmroku jest znacznie większe.

Co zrobić, gdy zgubisz się w lesie? Wezwij służby, szukaj dróg i oznaczeń

Policja przypomina również o tym, co zrobić w razie zgubienia się w lesie. Jeśli podczas grzybobrania stracisz orientację, w pierwszej kolejności zadzwoń pod numer alarmowy 112. Staraj się również znaleźć najbliższą drogę lub leśną przecinkę. Ułatwi to poszukiwania służbom.

Zwróć uwagę na rozstawione w lesie słupki. Znajdują się one przy leśnych ścieżkach, a każdy z nich jest oznakowany numerem. Ten numer znajduje się na mapie lasu i ułatwi jego opuszczenie. Jeśli nie jesteś w stanie stwierdzić, w którą stronę masz iść, stań przy słupku i podaj jego numer służbom. Ważne jest także poinformowanie policji o tym, że osoba zgubiona już się odnalazła. Pozwoli to zakończyć akcję poszukiwawczą, która angażuje wiele osób i sprzętu.

Policja przypomina również o tym, aby nie zbierać grzybów, których się nie zna. Warto uzbroić się w atlas grzybów, a w razie wątpliwości zostawić niezidentyfikowane gatunki. Każdego roku nawet kilkaset osób ulega zatruciom grzybowym.



