Gorączkowe poszukiwania szczęśliwca. Wygrał miliony i nie zgłosił się po nagrodę

W Słowenii trwają poszukiwania zwycięzcy, który w loterii Eurojackpot wygrał 37 milionów euro i do tej pory nie zgłosił się po nagrodę. Na odebranie pieniędzy czeka także gmina, w której padła wygrana. Według słoweńskiego prawa, do kasy samorządu mogłoby wpłynąć ponad 5 mln euro podatku od wygranej.

Trwają poszukiwania szczęśliwca. Wygrał miliony i nie zgłosił się po nagrodę
Zwycięski los w loterii Eurojackpot został złożony w kolekturze w mieście Kranj w środkowej Słowenii pod koniec maja. Chociaż wygraną można było odebrać już 3 czerwca, to zdobywca nagrody do dziś po nią się nie zgłosił.

A chodzi o niebagatelną kwotę - 37 mln euro to druga co do wysokości wygrana w grach liczbowych w historii Słowenii.

    Słowenia. Poszukiwania zwycięzcy loterii

    Sytuacja jest o tyle niecodzienna, że w poszukiwania gracza zaangażował się nawet organizator loterii. W ostatnich dniach spółka Loterija Slovenije opublikowała komunikat prasowy, w którym wezwała zwycięzcę do zgłoszenia się po odbiór wygranej.

    Słoweńskie media przypominają, że nagroda może być powodem do radości nie tylko dla uczestnika loterii, ale też dla gminy, w której mieszka.

      Zgodnie ze słoweńskimi przepisami do budżetu samorządu trafi podatek od wygranej w wysokości 15 proc., co w tym przypadku oznacza ponad 5,6 mln euro.

      Wygrał w loterii 37 milionów euro. Nie zgłosił się po nagrodę

      Zapytani przez dziennikarzy przedstawiciele gminy Kranj przyznali, że ewentualna danina to w przybliżeniu 6 proc. budżetu samorządu, zaś sposób wydania tych pieniędzy wymagałby szerokich konsultacji.

      Włodarze miasta nie chcą jednak dzielić skóry na niedźwiedziu, ponieważ mogłoby się okazać, że zwycięzca loterii w ogóle nie jest mieszkańcem ich gminy.

      Dlatego też potwierdzili, że choć perspektywa jest kusząca, to nie będą oni brać aktywnego udziału w poszukiwaniu gracza.

      Na odebranie nagrody posiadacz szczęśliwego losu ma czas do 21 sierpnia.

