Wśród najczęściej wybieranych miejsc pojawiają się Malta, Cypr i Andaluzja, ale uwagę zwracają też Egipt i Maroko, które w tym sezonie notują wyjątkowo wysokie zainteresowanie. Do wyborów Polaków przyczyniają się także ceny.

Czterodniowy pobyt na Sycylii, obejmujący lot i hotel ze śniadaniem, zaczyna się od 469 zł za osobę, a podobny wyjazd na Maltę kosztuje od 589 zł. W przypadku tygodniowego wypoczynku all inclusive w Maroku - szczególnie w popularnym zimą Agadirze - minimalny koszt to około 1379 zł.

Dlaczego w 2026 roku Polacy wyjeżdżają na ferie zimowe do ciepłych krajów?

Polski rynek podróży zimowych wchodzi w 2026 rok z wyraźnym zwrotem ku łagodniejszym szerokościom geograficznym. Dane z eSky.pl pokazują, że Malta odpowiada za blisko 22 proc. wszystkich rezerwacji zimowych, i tym samym stała się absolutnym liderem sezonu i jednocześnie symbolem nowej potrzeby: spokojnego odpoczynku w otoczeniu kultury, światła i umiarkowanych temperatur.

Włochy, Hiszpania, Cypr oraz Grecja również utrzymują wysoką pozycję w zestawieniach sprzedaży lotów, a średnia cena biletu lotniczego wynosi ok. 615 zł, zatem spadła o 11,7 proc. rok do roku.

To efekt zarówno większej konkurencji przewoźników, jak i rosnącej świadomości podróżnych, którzy rezerwują wcześniej, korzystając z dynamicznych promocji. W turystyce zorganizowanej widać podobny obraz: Egipt, Wyspy Kanaryjskie i Malta notują wzrost sprzedaży ofert all inclusive nawet o 30 proc. rok do roku, co potwierdzają biura podróży cytowane przez Polską Agencję Prasową.

Ferie zimowe 2026.Trend podróży hybrydowych

Zmiana kierunków nie oznacza jednak rezygnacji z zimowych tradycji. Wciąż duża grupa podróżnych wybiera ferie w Polsce oraz wyjazdy narciarskie do Austrii, Włoch, Bułgarii (Bansko) czy hiszpańskiej Sierra Nevady. To zjawisko dobrze wpisuje się w szerszy trend "podróży hybrydowych" - część rodzin wybiera słońce, a część stawia na aktywność fizyczną w górach.

Badania psychologiczne prowadzone w ostatnich latach podkreślają, że oba modele wypoczynku mają realny wpływ na dobrostan. Uniwersytet Tokijski już w 2024 roku opublikował analizę dotyczącą wpływu zimowych wyjazdów na poziom odczuwanej radości i regeneracji - wskazując, że nowe doświadczenia i zmiana otoczenia znacząco podnoszą poziom subiektywnego szczęścia (raport "Seasonal Travel and Emotional Well‑Being").

Z kolei badania Uniwersytetu Helsińskiego z 2025 roku ("Light Exposure, Mobility and Mood in Northern Climates",) wykazały, że krótkie pobyty w regionach o wyższym nasłonecznieniu poprawiają koncentrację i redukują objawy zimowego spadku energii.

Rosnąca popularność Malty czy Cypru wynika również z ich specyfiki kulturowej. W styczniu Vallettcie można liczyć na ponad 10 godzin światła dziennego, a w Warszawie około 8 - ta różnica realnie wpływa na poziom energii i rytm dobowy.

Temperatury, klimat i sens planowania zimowego urlopu

Polacy planują wyjazdy z większym wyprzedzeniem, średnio od 51 do nawet 126 dni przed feriami. Oznacza to, że podróżni coraz częściej traktują zimowy urlop jako inwestycję w zdrowie i równowagę psychiczną, a nie spontaniczny wyjazd. Wybór kierunku nie jest już tylko kwestią atrakcyjności, lecz także wpływu klimatu na organizm.

Naturalne światło reguluje rytm dobowy, wpływa na produkcję melatoniny i kortyzolu, a także wspiera syntezę witaminy D3, której poziom w populacji Europy Środkowej zimą spada do wartości minimalnych.

Na szerokościach geograficznych powyżej 40°N - a więc również w Polsce - zimowe promieniowanie UVB jest zbyt słabe, by organizm mógł wytwarzać witaminę D3 w sposób naturalny. Dlatego wyjazd na południe, nawet krótki, działa jak biologiczny reset: dłuższy dzień, wyższa temperatura i większa ekspozycja na światło poprawiają koncentrację, regulują apetyt i zmniejszają objawy sezonowego spadku energii.

Jednocześnie rośnie popularność kierunków, które jeszcze kilka lat temu uchodziły za egzotyczne w kontekście ferii zimowych. Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Tajlandia przyciągają stabilną pogodą, przewidywalnymi temperaturami i szeroką ofertą aktywności.

Z kolei osoby pozostające w kraju wybierają najczęściej Tatry, Karkonosze lub Bałtyk, który zimą zyskuje zupełnie inny charakter: surowy, spokojny, sprzyjający spacerom i odnowie biologicznej. Dane serwisów rezerwacyjnych pokazują, że polskie góry odpowiadają za niemal połowę krajowych rezerwacji, natomiast wybrzeże - za około jedną trzecią. Puste plaże, morska bryza i rozbudowana sieć hoteli spa są atrakcyjną alternatywą dla gór. Coraz chętniej Polacy wybierają także termalne kompleksy na południu kraju.

Najciekawsze kierunki na ferie 2026

Zimowa mapa podróży Polaków w 2026 roku rysuje się inaczej niż jeszcze kilka sezonów temu. Coraz częściej wybierane są kierunki, które jeszcze niedawno kojarzyły się wyłącznie z letnim wypoczynkiem. Południe Europy - Sycylia, Malta, Cypr oraz Andaluzja - przyciągają łagodnym klimatem i możliwością spokojnego obcowania z kulturą. Zimą miasta i miasteczka odzyskują swój naturalny rytm, a zwiedzanie zabytków, muzeów czy historycznych dzielnic odbywa się bez pośpiechu i tłumu.

Na szczególną uwagę zasługuje Malta. Na wyspie można liczyć na umiarkowane temperatury, bogatą architekturą oraz intensywnym kalendarz wydarzeń artystycznych. Podobne doświadczenia oferuje zimowa Sycylia i południowa Hiszpania - plusowe temperatury zachęcają do swobodnego odkrywania miasta oraz uczestnictwa w lokalnych festiwalach czy targach rzemiosła,

Dla osób poszukujących wyraźniejszej odmiany od polskiej zimy naturalnym wyborem są kierunki północnej Afryki. Egipt zapewnia stabilną pogodę i sprawdzoną formułę wypoczynku, szczególnie cenioną przez rodziny. Maroko kusi natomiast różnorodnością krajobrazów i doznań: od tętniących życiem medyn, przez atlantyckie wybrzeże, aż po pustynne przestrzenie południa kraju. W 2026 roku szczególną popularność zdobywa Agadir, ponieważ zimą temperatury sięgają tam 22°C.

Coraz wyraźniej widać też zwrot w stronę miejsc, które zapewniają dostęp do zimowych aktywności w spokojniejszej, mniej komercyjnej atmosferze niż alpejskie kurorty. Turcja - szczególnie region Kayseri u stóp majestatycznego wulkanu Erciyes - przyciąga nowoczesną infrastrukturą, świetnie przygotowanymi trasami i znacznie bardziej przystępnymi kosztami pobytu. Z kolei Andora, skryta w Pirenejach, kusi harmonijnym połączeniem rozbudowanej sieci stoków z atmosferą, która sprzyja rodzinom oraz osobom szukającym spokojniejszego wypoczynku na śniegu.

Kalendarz ferii zimowych 2026

Wybory wyjazdowe Polaków w tym sezonie są też mocno związane z kalendarzem ferii, który tradycyjnie rozciąga się na kilka tygodni.

Jako pierwsi - od 17 stycznia do 1 lutego - wypoczynek rozpoczynają uczniowie z Mazowsza, Pomorza, Podlasia, świętokrzyskiego i Warmii i Mazur.

Kolejna tura, od 31 stycznia do 15 lutego, obejmuje Dolny Śląsk, Kujawy, łódzkie, zachodniopomorskie, Małopolskę i Opolszczyznę.

Ostatni etap ferii - od 14 lutego do 1 marca - dotyczy Podkarpacia, lubelskiego, Wielkopolski, lubuskiego oraz Śląska.

