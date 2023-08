Wakacyjny czas to idealna okazja do wychodzenia na spacery z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Długie przechadzki na świeżym powietrzu są korzystne dla zdrowia psów. Jednak zanim wyruszymy na wycieczkę, musimy pamiętać o pewnym zagrożeniu, które może czyhać na podopiecznych. Co to jest i czego się wystrzegać?