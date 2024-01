Ferie 2024. 10 najpopularniejszych kierunków zagranicznych

9 stycznia portal wakacje.pl opublikował szczegółowe statystyki, które ukazują preferencje Polaków, którzy w tym roku ferie zimowe postanowili spędzić za granicą. Pierwsza tura dla czterech województw rozpocznie się już 15 stycznia, ostatni uczniowie pożegnają się z przerwą od szkoły 25 lutego.

10 najpopularniejszych kierunków zagranicznych wycieczek w ferie zimowe 2024:

Egipt Hiszpania Malta Zjednoczone Emiraty Arabskie Cypr Tanzania Włochy Turcja Tajlandia Maroko

Podium wygląda tak samo, nawet po rozbiciu statystyki na pary, singli i rodziny z dziećmi.

Ferie 2024. Egipt liderem nie bez powodu – jest taniej

Zwycięstwo Egiptu nie jest zaskoczeniem, choć w tym roku są ku temu obiektywne przesłanki – przede wszystkim niższe niż przed rokiem ceny.

- Największe spadki w średniej wartości koszyka widać w przypadku Egiptu. W tym roku oferta do kraju faraonów jest wyjątkowo szeroka z kilku powodów. Z jednej strony to efekt zwiększenia liczby wylotów do najpopularniejszych kurortów i poszerzenia przez organizatorów oferty hotelowej o obiekty także z nieco niższej półki cenowej. Z drugiej – efekt ustabilizowania kursów walut i cen paliwa lotniczego. Pamiętajmy, że turystyka to zespół naczyń połączonych, gdzie każda składowa ma wpływ na końcową cenę pakietu oferowanego klientom ~ Anna Podpora, Head of Product Development w Wakacje.pl.

Rozbudowana i stale rosnąca baza hotelowa i większa liczba połączeń nie tylko obniżają ceny, ale przede wszystkim poszerzają ofertę i pozwalają dostosować wyjazd do indywidualnych potrzeb i możliwości. Mimo że za ferie w Egipcie trzeba zapłacić mniej, to wcale nie jest to najtańszy kierunek na powyższej liście. Średni koszt pobytu ofert wykupowanych w biurach podróży to dla rodziny z dzieckiem 8408 zł. To o 15,4 proc. mniej niż rok temu.

Dwa dni po publikacji danych najtańsza oferta była dostępna za 4417 zł, jednak z dojazdem własnym (i własną opłatą za parking) na lotnisko w Berlinie. Większość popularnych ofert oscylowała w granicach 7-8 tysięcy, a spora część była już wyprzedana.

Ferie w Hiszpanii. Polacy wybierają ciepłe wyspy

Największym zainteresowaniem cieszą się Wyspy Kanaryjskie – Teneryfa i Fuerteventura. Na kontynencie wybieramy wysunięte na południe Costa del Sol. Hiszpania, w przeciwieństwie do Egiptu nie zaoferowała w tym roku lepszych cen. Dla rodziny z dzieckiem to koszt 10 150 zł (więcej o 5,7 proc. r/r). Cena za wyjazd we dwoje to 7444 zł z dwójką dzieci (6,1 proc.). Co ciekawe, niższe ceny (i to aż o 11 proc.) dotyczą za to ofert dla rodzin z dwójką dzieci.

W tej chwili najtańsza oferta na Majorce to dla rodziny 2+1 ok. 4000 zł jednak zdecydowana większość ofert "last-minute" oscyluje w granicach 8-9 tysięcy, poniżej średniej. Z drugiej strony najdroższe tygodniowe wyjazdy przygotowane przez biura podróży to nawet 20 000 zł.

Ferie na Malcie. W 2024 to najtańszy kierunek w TOP 10

Zimowy urlop na Malcie to dla rodziny z dzieckiem średnio 5229 zł, niemal dokładnie tyle samo co rok temu. Potwierdzają to dane z wyszukiwarki, a ceny ofert na ostatnią chwilę nie różnią się najwidoczniej znacząco od tych kupowanych z dużym wyprzedzeniem. Pobyt all-inclusive w 4-gwiazdkowym hotelu i lotach z/do Poznania to 5238 zł. Wśród ofert można natknąć się na jeszcze tańsze oferty, nawet poniżej 5000 zł.

We wszystkich oprócz pełnego wyżywienia w razie chłodniejszej pogody można też wypoczywać na krytym basenie. Po drugiej stronie cenowych widełek znalazły się oferty w lepiej ocenianych, choć ocenionych na taką samą liczbę gwiazdek hotelach. Najdroższa opiewa na niecałe 9000 zł.

Ferie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tu nie zaoszczędzimy

Wśród najczęściej wybieranych przez turystów z Polski lokalizacji w ZEA niezmiennie króluje Dubaj, na drugim miejscu znalazły się obiekty w Ras El Chajma (Ras Al-Khaimah).

Kojarzony z trudnym do wyobrażenia przepychem Dubaj w ofertach polskich biur podróży faktycznie nie należy do najtańszych - według wyszukiwarki najtańsza dostępna obecnie opcja to niemal 15 tysięcy złotych w 4-gwiazdkowym hotelu i lotach z Warszawy. Kwota wydaje się jednak niezbyt wygórowana w zestawieniu z najdroższymi ofertami w stolicy Emiratów - pobyt w jednym z ociekających luksusem przybytków to niemal 40 tysięcy złotych.

W Ras El Chajma można było znaleźć kilka ofert tańszych niż w Dubaju, jednak wszystkie są już w tej chwili wyprzedane. Najtańsze to kwoty niemal identyczne, co te opisane powyżej - ok. 15 tysięcy złotych (średnia cena wyliczona przez portal wakacje.pl to 15 867 zł). Najdroższe pobyty dostępne na stronie są mniej więcej dwukrotnie droższe.

W ramach ciekawostki można też wspomnieć o ofercie, która najprawdopodobniej jest jednak efektem błędu na stronie - według dostępnych na ten moment informacji siedmiodniowy pobyt w 4-gwiazdkowym (sic!) hotelu może kosztować... 1 939 698 zł za trzy osoby. W ofercie nie ma jednak racjonalnego (o ile przy takich stawkach, w ogóle można użyć tego słowa) wytłumaczenia tak horrendalnej kwoty.

Ferie na Cyprze. Ceny prawie jak na Malcie

Jeśli pod uwagę brać stosunek ceny do jakości, to przynajmniej w teorii Cypr będzie najmniej obciążającym finansowo wyborem z opisanych w tym artykule zagranicznych kierunków. Z hotel w standardzie pięciogwiazdkowym z basenem, siłownią, zjeżdżalniami i pokojem o podwyższonym standardzie z widokiem na może trzeba zapłacić niecałe 5600 zł (z przelotami z i do Poznania).

Pozostaje tylko pytanie o wytyczne cypryjskich przepisów kategoryzujących hotele. Średnia cena wycieczek rezerwowanych na Cyprze to 5788 zł.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wydać na Cyprze znacznie więcej pieniędzy. Luksusowe hotele w najbardziej prestiżowych i urokliwych zakątkach wyspy oferują pokoje dwukrotnie droższe niż ceny wymienione powyżej. Najdroższa (pokój deluxe z widokiem na morze, 5 gwiazdek) to niemal 16000 zł.

Dla pozostałych państw z listy zabrakło szczegółowych danych. Nie sposób jednak przejść obojętnie obok 6. na liście Tanzanii. W rzeczywistości chodzi o wycieczki na Zanzibar, wyspę należącą do tego afrykańskiego kraju. Najtańszą, dostępną obecnie oferta last-minute można w tej chwili zarezerwować za 19 826 zł (3 osoby, z przelotami).