Klienci Santandera padli ofiarą kradzieży. Skoordynowana akcja

Na terenie całego kraju doszło do nieuprawnionych wypłat z kont klientów banku Santander. Jak czytamy w komunikacie policji: "Funkcjonariusze skupiają się na przyjmowaniu zawiadomień, gromadzeniu materiałów procesowych, ich analizie oraz prowadzeniu czynności mających na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców tych przestępstw".

W weekend odnotowano około 120 przypadków dotyczących nieuprawnionych wypłat gotówki. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w Poznaniu i Bydgoszczy.

Jak przekazał rzecznik KWP w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak: "To była skoordynowana kradzież. Te wypłaty gotówki miały miejsce w Krakowie, Wrocławiu, w Warszawie i w Łodzi".

Z konta znikają pieniądze. Przestępcy mogli użyć nakładek skanujących

Przestępcy prawdopodobnie posłużyli się metodą skimmingu, która opiera się na kopiowaniu danych z karty bankowej poprzez zamontowanie specjalnej nakładki skanującej w bankomacie. Następnie przechwycone dane zostały wykorzystane do wypłaty środków z kont ofiar.

Santander wydał oświadczenie, w którym poinformował o podjęciu stosownych kroków: "Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia, wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. W banku, we współpracy z operatorem urządzeń, trwa pogłębiona analiza źródła zdarzenia - podejrzewamy zamontowanie nakładek skanujących na bankomatach sieci współpracującej. Zespoły techniczne operatora urządzeń sprawdzają wytypowane bankomaty".

Co więcej, bank przekazał, że "środki klientów, które zostały w ten sposób skradzione, zostaną zwrócone w poniedziałek".

Twoje pieniądze zniknęły z konta? Sprawdź, co należy zrobić

Co trzeba zrobić, kiedy taka sytuacja nas spotka?

Klienci, którzy utracili środki z konta wskutek nieuprawnionej wypłaty pieniędzy z bankomatu, powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z infolinią banku i poinformować o sytuacji.

Dobrze również na wszelki wypadek zmienić hasła dostępu do bankowości elektronicznej oraz ustawić limity transakcji dziennych. Przydatne okazuje się również włączenie powiadomień SMS o każdej operacji.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie sprawy na policję. Idąc na komisariat należy wziąć ze sobą dowód osobisty, numer rachunku bankowego oraz wcześniej wspomniany wydruk historii rachunku ze wskazaniem podejrzanej transakcji.

Warto także w pierwszej kolejności zwracać uwagę na podejrzany wygląd bankomatów. Jeśli ich wygląd odbiega od normy (na przykład szczelina na kartę lub przyciski odstają bądź obudowa jest luźna) to wówczas rzeczony fakt należy zgłosić na infolinię banku lub na policję.

