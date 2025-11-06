W skrócie Paryż organizuje nietypową loterię, w której nagrodą jest prawo do odrestaurowania grobowców znanych artystów na historycznych cmentarzach.

Zwycięzcy loterii mogą nie tylko zadbać o groby sław, ale zyskają też prawo wykupu działki na własny pochówek w pobliżu odnowionych grobów.

Program ma na celu walkę z zaniedbaniem historycznych grobowców oraz odpowiada na problemy związane z brakiem wolnych miejsc na cmentarzach.

Jak informuje CNN,Paryż w puli loterii umieściło miejsca na najsłynniejszych paryskich cmentarzach. Plan ma na celu odnowienie grobów, które popadły w ruinę, a stanowią miejsce spoczynku jednych z najsłynniejszych ludzi kultury na świecie. Wśród tego grona znajdują się m.in. Oscar Wilde, Jim Morrison i Edith Piaf.

Paryż z nietypową loterią. Celem renowacja grobów na cmentarzach

W oświadczeniu przekazanym w piątek rada stolicy Francji podkreśliła, że cmentarze w obrębie murów miejskich od początku XX wieku są niemal zapełnione. Zapomniane grobowce psują wizerunek tych miejsc, jednak ich renowację komplikują lokalne przepisy o ochronie zabytków.

Paryżanie w ramach nowego programu mogą ubiegać się o prawo do opieki nad jednym z 30 grobów położonych na trzech cmentarzach. Szczęśliwcy, którzy zostaną wylosowani na loterii, będą musieli zapłacić za to ok. 4 tys. euro (ok. 17 tys. zł). Dodatkowe koszty związane są z późniejszą konserwacją obiektów.

Zwycięzcy losowania na paryskich cmentarzach zobowiązują się do odrestaurowania grobów artystów w ciągu sześciu miesięcy. Nad procesem czuwać będą architekci i konserwatorzy zabytków.

Wieczny spoczynek we Francji. Ile kosztuje miejsce na cmentarzu w Paryżu?

Po zakończeniu prac osoby, które wygrały na loterii, uzyskają prawo do zakupu lub dzierżawy działek w pobliżu odrestaurowanych kwater grobowych. Rada Paryża sprecyzowała, że taka nagroda za pomoc w uporaniu się z problemem na cmentarzach to odpowiedź na potrzeby mieszkańców.

"W ostatnich dziesięcioleciach odwiedzający cmentarze w całej Francji wyrazili zainteresowanie odrestaurowaniem historycznego pomnika nagrobnego, aby w zamian uzyskać koncesję na miejsce pochówku" - przekazał ratusz w oświadczeniu.

Miejsce przyszłego pochówku w Paryżu można wykupić na zasadzie leasingu, którego koszt zaczyna się - jak podaje CNN - od 976 euro (ok. 4 tys. zł) na dziesięć lat i wzrasta do 17 668 euro (75 tys. zł) za prawo do wiecznego spoczynku.

Zgłoszenia do loterii mieszkańcy Paryża mogą wysyłać do końca grudnia. Należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 125 euro (530 zł). Losowanie odbędzie się w styczniu.

