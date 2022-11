Spis treści: 01 Trwa głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2022

Trwa głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2022

Od 11 października do 8 listopada 2022 roku organizator plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku, czyli Wydawnictwo Naukowe PWN, zbiera propozycje słów konkursowych. Pomysłodawca głosowania zachęca, by wszelkie nadsyłane wybory były opatrzone przykładami ich użycia lub zawierały definicje. 15 listopada zostanie opublikowana lista 20 słów, które dotarły do finału. Równocześnie na stronie organizatora zostanie udostępniony formularz do głosowania w ścisłym finale, które potrwa do północy 30 listopada.

Młodzieżowe Słowo Roku 2022 — jak oddać głos?

Każdy, kto chce wziąć udział w akcji Młodzieżowe Słowo Roku 2022, może to zrobić za pośrednictwem strony Wydawnictwa Naukowego PWN. Do 8 listopada można proponować własne słowa. W tym celu wystarczy kliknąć baner w witrynie i wypełnić formularz podając takie dane, jak:

proponowane słowo,

opis jego znaczenia,

adres email.

zakres wieku (13-17 lub powyżej 18 lat).

Z wyłonionych przez organizatora finalistów od 15 listopada będzie toczyła się walka o tytuł Młodzieżowego Słowa Roku. Na stronie Wydawnictwa Naukowego PWN, dostępny będzie specjalny formularz do głosowania w ścisłym finale. W tym przypadku każdy będzie miał możliwość wybrać tylko jedno z grupy 20 słów.

Do kiedy trwa głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2022?

Głosowanie zostanie otwarte 15 listopada wraz z ogłoszeniem listy 20 słów-finalistów w plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku 2022 i potrwa 16 dni. Możliwość oddawania głosów na swoich faworytów będzie miał każdy chętny. Zgodnie z informacjami organizatora, wybory zostaną zakończone 30 listopada równo o północy.

Młodzieżowe Słowo Roku 2022 — kiedy poznamy werdykt?

Na ogłoszenie wyników plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 nie będziemy musieli długo czekać. Jury w składzie:

prof. dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski),

prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński),

dr hab. prof. ucz. Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Bartłomiej Chaciński (dziennikarz działu kultury tygodnika"Polityka").

powinno ogłosić zwycięzcę głosowania już na początku grudnia.

Które słowa mają największe szanse na wygraną?

Każdy może zgłosić swojego kandydata do plebiscytu. Aktualnie największe szanse na zwycięstwo w głosowaniu mają takie słowa jak essa, slay czy Kongo. Za sprawą jednego z viralowych filmków do tego grona dołączył też Gilbert. Jakie kryteria obowiązują podczas wyłaniania zwycięzcy? Cztery główne to:

kreatywność,

oryginalność,

pomysłowość,

poprawność językowa.

Co więcej, by otrzymać tytuł Młodzieżowego Słowa Roku, słowo nie musi być najczęściej używane w danym roku, nowe czy też slangowe.

Slay, Kongo, essa — wiesz, co oznaczają te słowa?

Jednym z faworytów do zwycięstwa w 7. edycji konkursu jest słowo "slay". Co oznacza? Jest to określenie używane do wyrażenia zachwytu lub podziwu. Może być także używane w stosunku do osób. Wtedy jego definicja będzie kojarzyła się z atrakcyjnym wyglądem.

Słowo "Kongo" również znajduje się wysoko na liście potencjalnych zwycięzców. Tego hasła używamy w przypadku, gdy chcemy scharakteryzować pewną niecodzienną sytuację, która się wydarzyła w naszym życiu i najczęściej oddziaływała na nas negatywnie.

Na najniższym stopniu podium w przewidywaniach co do Młodzieżowego Słowa Roku 2022 znajduje się wyraz "essa". Jest to słowo o dość szerokim spektrum zastosowania, gdyż jest okrzykiem radości i służy do wyrażania pozytywnych emocji. Dodatkowo można zauważyć wykorzystanie tego hasła zarówno przy powitaniach, jak i pożegnaniach młodzieży.

Młodzieżowe Słowo Roku 2022. A może... Gilbert?

Od czwartku kolejnym kandydatem do tytułu jest słowo "Gilbert". A wszystko to za sprawą TikToka. Tiktoker latwogang zaproponował w swoim filmiku właśnie taką kandydaturę. W jeden dzień wideo obejrzało ponad 2,4 miliona użytkowników.

Co oznacza słowo "Gilbert"? Oficjalnie jest to jednostka w układzie SI określająca siłę magnetomotoryczną napięcia magnetycznego oraz imię męskie pochodzenia germańskiego. A jaką definicję proponują użytkownicy TikToka? Według nich "Gilbert" oznacza prawdziwego geniusza i absolutnego mistrza. Czy "Gilbert" będzie czarnym koniem w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2022?

Zwycięzcy poprzednich edycji plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku

Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim już po raz 7 organizuje plebiscyt mający na celu wyłonienie Młodzieżowego Słowa Roku. Do tej pory nagrodzonych zostało 5 haseł:

sztos w 2016 roku,

xD w 2017 roku,

dzban w 2018 roku,

alternatywka w 2019 roku ,

, śpiulkolot w 2021 roku.

W 2020 roku nie został wyłoniony zwycięzca, gdyż jak twierdzi jury konkursu, najczęściej zgłaszane propozycje były wulgarne i wyśmiewające konkretne osoby, poglądy, postawy lub płeć. Już na początku grudnia dowiemy się, o jakie słowo powiększy się powyższa lista w 2022 roku.