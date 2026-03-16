Eskapada niemieckich turystów przerodziła się w koszmar. Lód zaczął pękać

Aleksandra Czurczak

Napis "SOS" ułożony z lodu i sygnał alarmowy uratowały niemiecką parę narciarzy, która podjęła się przeprawy przez zamarzniętą Zatokę Botnicką. W środku nocy, gdy spali w namiocie na lodzie, tafla zaczęła pękać. Dzięki własnej pomysłowości i błyskawicznej akcji służb ratunkowych turyści zostali odnalezieni i ewakuowani w ostatniej chwili.

Zdjęcie napisu "SOS" z lodu
Cudem uniknęli tragedii na zamarzniętej Zatoce Botnickiej. Ułożyli SOS z lodu

W skrócie

  • Niemiecka para narciarzy podczas przeprawy przez zamarzniętą Zatokę Botnicką wpadła w pułapkę. W nocy lód zaczął pękać, a oni znaleźli się w niebezpieczeństwie.
  • Narciarze uruchomili boję alarmową i ułożyli napis "SOS" z lodu, wysyłając sygnał ratunkowy do służb w Finlandii i Szwecji.
  • Zostali odnalezieni i ewakuowani przez służby ratunkowe po kilku godzinach akcji.
  • Para była wyziębiona, ale w stanie dobrym.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Para, kobieta i mężczyzna, postanowiła pokonać 166-kilometrową trasę z Oulu w Finlandii do Lulea w Szwecji.

Wyruszyli oni z pełnym ekwipunkiem, gotowi na długą, wymagającą wyprawę po zamarzniętej Zatoce Botnickiej.

    Rozbili namiot na pozornie stabilnym lodzie, jednak w nocy tafla zaczęła pękać i łamać się na kawałki. W jednej chwili niemal cały sprzęt wpadł do lodowatej wody.

    "Para zdołała przenieść się na większą, twardszą krę, która dryfowała po zatoce, oddalając ich od stałego lądu" - opisuje Yle. Uruchomili także nadajnik ratunkowy.

    Błyskawiczna akcja ratunkowa w Zatoce Botnickiej.

    Po odebraniu sygnału alarmowego na miejsce ruszyła Zachodniofińska Straż Przybrzeżna, a w poszukiwaniach brały udział również samoloty ze Szwecji i Finlandii.

    Około 11.40 para została odnaleziona - była zmarznięta, ale w dobrym stanie. Zdjęcia udostępnione przez służby pokazują, że narciarze ułożyli ogromny znak SOS z kawałków lodu morskiego, aby ułatwić służbom ich zlokalizowanie.

      Jak podaje fiński nadawca publiczny Yle, Zatoka Botnicka, najbardziej wysunięta na północ część Morza Bałtyckiego, zwykle zamarza nawet na sześć miesięcy w roku, ale warunki pozostają niebezpieczne.

      Według fińskich mediów niemiecka para była "bardzo doświadczona i dobrze przygotowana", jednak nawet najlepsi turyści muszą liczyć się z ryzykiem na subarktycznym lodzie.

      Źródła: The Sun, Yle

      "Śniadanie Rymanowskiego": Prezydencki projekt "SAFE 0 procent"Polsat News

      Najnowsze