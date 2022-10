Dziś Dzień Dziewczyny. Dlaczego to tak ważne święto?

Ciekawostki

Dzień Dziewczyny – a właściwie Międzynarodowy Dzień Dziewczynek – to święto przypadające co roku 11 października. Święto niezwykle ważne, bo zwracające uwagę na istotne problemy społeczne, jak trudności z dostępem do kompletnej edukacji czy przemoc seksualna lub fizyczna, z jakimi zmagają się dziewczynki w różnych miejscach na świecie. W roku 2022 jego hasło przewodnie brzmi: "Nasz czas jest teraz – nasze prawa, nasza przyszłość".

Zdjęcie Dziś Dzień Dziewczyny 2022. Międzynarodowy Dzień Dziewczynek to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ / 123RF/PICSEL