Dziennikarz został królem. W tle spór o sukcesję i tajemniczy potomek

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Książę Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo I został nowym monarchą królestwa Tooro w Ugandzie. Koronacja przyszłego władcy, który w kraju jest znany głównie jako dziennikarz, wciąż budzi niemałe kontrowersje. Wszystko w związku z zarzutami matki poprzedniego króla, która twierdzi, że tron odziedziczyć powinien jej wnuk. Problem polega jednak na tym, że nikt nie zna jego tożsamości.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Król Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo I
Król Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo IUganda Media Centermateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Książę Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo I został nowym królem Tooro, mimo kontrowersji dotyczących następstwa tronu i nieujawnionej tożsamości potencjalnego potomka zmarłego monarchy.
  • Nowy król był wcześniej znany jako dziennikarz i prezenter telewizji UBC, a jego nominację zatwierdził rząd Ugandy oraz inne oficjalne instytucje.
  • Tradycyjna ceremonia koronacji obejmowała pieszą drogę do pałacu i rytualną walkę, po której nowy władca otrzymał błogosławieństwo od członków klanu Babiito.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Przez ponad 20 lat mieszkańcy Ugandy i sąsiadującej z nią Rwandy mogli podziwiać go w publicznej telewizji UBC (Uganda Broadcasting Corporation), gdzie spełniał się jako prezenter i dziennikarz.

28 września 56-letni książę Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo I objął jedną z najbardziej zaszczytnych funkcji w kraju. Zasiadł na tronie jednego z czterech historycznych królestw afrykańskiego państwa - Tooro.

Umarł król, niech żyje król. Nowy władca królestwa w Ugandzie w cieniu kontrowersji

Pieczę nad królestwem Edward pełni po swoim zmarłym kuzynie - królu Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidim IV, który w zeszłym miesiącu zmarł na nowotwór. Miał zaledwie 34 lata i - co ciekawe - na tron wstąpił jako niemowlę; stanowisko piastował przez 31 lat.

W teorii, władza w królestwie Tooro jest dziedziczna, a koronę po ojcu powinien przejąć jego syn. W tym przypadku sytuacja jest jednak dość skomplikowana. Król Oyo nigdy - przynajmniej oficjalnie - się nie ożenił, a choć jego bliscy utrzymują, że doczekał się dziecka - nie zostało ono prawnie uznane.

Zobacz również:

Aliko Dangote podczas wystąpienia w Lagos
Świat

Najbogatszy Afrykanin ostatnią deską ratunku dla Europy

Andrzej Krajewski
Andrzej Krajewski

Matka Oyo - królowa Best Kemigisa - przekonuje, że mianowanie Edwarda na następcę jej syna, stanowi złamanie klanowego prawa. Twierdzi, że monarcha pozostawił po sobie testament, w którym potwierdził, że ma syna, który przebywa obecnie w Teksasie, w USA.

Mężczyzna w białej szacie i pomarańczowej narzutce siedzi na bogato zdobionym, złotym tronie z czerwonym obiciem, trzymając w ręku długie berło; u jego stóp leżą skóry lamparta.
Nowy władca królestwa Tooro w Ugandzie, Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo IUganda Media Centermateriał zewnętrzny

Best Kemigisa jest wściekła, że nie uszanowano woli Oyo. "Dla matki to szczególnie bolesne" - napisała w mediach społecznościowych, wskazując, że w obliczu zamieszania, jej wnuk nie będzie walczył o tron. "Żadne dziecko nie powinno być stawiane w sytuacji, w której powrót do ojczyzny ojca może oznaczać wciągnięcie w konflikt" - stwierdziła.

Dziennikarz zasiadł na tronie. Piłkarz odmówił przejęcia korony

Komitet sukcesji królewskiej, składający się z 21 członków sprawującego władzę klanu Babiito, nie uznał tłumaczeń królowej i zdecydował, że korona przejdzie na inną linię rodziny.

Zmarły Oyo i nowy król Edward są z tej samej linii pokoleniowej - obaj są wnukami Rukidiego III, jedenastego władcy Tooro, rządzącego w latach 1928-1965.

Dziennikarz nie był zresztą jedynym rozważanym przez komitet kandydatem do tronu. Pierwszym wyborem rodu był 36-letni książę George Desmond Kamurasi, kapitan i bramkarz brytyjskiego klubu piłkarskiego South East Dons. Ten odrzucił jednak propozycję objęcia władzy, wskazując, że ma inne obowiązki.

Zobacz również:

Przywódcy Rosji i Madagaskaru: Władimir Putin oraz pułkownik Michael Randrianirina
Świat

Afrykański kraj zbliża się do Rosji. Putin wysłał tam nową "Grupę Wagnera"

Jan Nalepa
Jan Nalepa

Wybór księcia Edwarda zatwierdził już oficjalnie rząd Ugandy; zaakceptowały ją także prokuratura i wojsko. "Niech panuje długo" - napisał w serwisie X główny dowódca armii Muhoozi Kainerugaba.

Mężczyzna w brązowym okryciu podnosi trzy palce ręki do góry, otoczony przez tłum ludzi i żołnierzy w mundurach, przy intensywnym oświetleniu zdjęcia nocą.
Proces koronacji nowego króla TooroUganda Media Centermateriał zewnętrzny

Sam zainteresowany podkreślał natomiast, że wykorzysta swoje doświadczenia z pracy dziennikarskiej celem "osiągnięcia dobrych rzeczy dla narodu".

Tradycja rzecz święta. Ród Babiito strzeże kulturalnego dziedzictwa Tooro

Koronacja króla Tooro - zgodnie z tradycją - rozpoczyna się o północy, od pieszego przejścia kandydata 4-kilometrowej trasy wiodącej do pałacu Karuziika, gdzie zostaje mianowany nowym władcą.

Mężczyzna w tradycyjnym ubraniu otoczony przez kilka osób, w tym żołnierzy w mundurach, z poważnymi wyrazami twarzy oraz elementami drewnianych pałek lub kijów na pierwszym planie.
Król Tooro, Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo IUganda Media Centermateriał zewnętrzny

Chwilę później dochodzi do pozorowanej walki, w której panujący odnosi zwycięstwo - pokazuje w ten sposób, że władza nie przyszła mu lekko. Następnie jest błogosławiony przez członków klanu Babiito.

Choć królowie Tooro nie pełnią władzy w rozumieniu politycznym, ich rządy mają na celu utrzymanie kulturalnego dziedzictwa.

Źródło: BBC

Zobacz również:

Prezydent USA Donald Trump
Świat

Trump zarzucił im "dyskryminację białych". Mają zakaz wjazdu do USA

Adam Gaafar
Adam Gaafar


"Polityczny WF": Zarobić na prezydencie. W Polsce skopiują pomysł Trumpa?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze