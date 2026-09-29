W skrócie Książę Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo I został nowym królem Tooro, mimo kontrowersji dotyczących następstwa tronu i nieujawnionej tożsamości potencjalnego potomka zmarłego monarchy.

Nowy król był wcześniej znany jako dziennikarz i prezenter telewizji UBC, a jego nominację zatwierdził rząd Ugandy oraz inne oficjalne instytucje.

Tradycyjna ceremonia koronacji obejmowała pieszą drogę do pałacu i rytualną walkę, po której nowy władca otrzymał błogosławieństwo od członków klanu Babiito.

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Przez ponad 20 lat mieszkańcy Ugandy i sąsiadującej z nią Rwandy mogli podziwiać go w publicznej telewizji UBC (Uganda Broadcasting Corporation), gdzie spełniał się jako prezenter i dziennikarz.

28 września 56-letni książę Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo I objął jedną z najbardziej zaszczytnych funkcji w kraju. Zasiadł na tronie jednego z czterech historycznych królestw afrykańskiego państwa - Tooro.

Umarł król, niech żyje król. Nowy władca królestwa w Ugandzie w cieniu kontrowersji

Pieczę nad królestwem Edward pełni po swoim zmarłym kuzynie - królu Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidim IV, który w zeszłym miesiącu zmarł na nowotwór. Miał zaledwie 34 lata i - co ciekawe - na tron wstąpił jako niemowlę; stanowisko piastował przez 31 lat.

W teorii, władza w królestwie Tooro jest dziedziczna, a koronę po ojcu powinien przejąć jego syn. W tym przypadku sytuacja jest jednak dość skomplikowana. Król Oyo nigdy - przynajmniej oficjalnie - się nie ożenił, a choć jego bliscy utrzymują, że doczekał się dziecka - nie zostało ono prawnie uznane.

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Matka Oyo - królowa Best Kemigisa - przekonuje, że mianowanie Edwarda na następcę jej syna, stanowi złamanie klanowego prawa. Twierdzi, że monarcha pozostawił po sobie testament, w którym potwierdził, że ma syna, który przebywa obecnie w Teksasie, w USA.

Nowy władca królestwa Tooro w Ugandzie, Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo I Uganda Media Center materiał zewnętrzny

Best Kemigisa jest wściekła, że nie uszanowano woli Oyo. "Dla matki to szczególnie bolesne" - napisała w mediach społecznościowych, wskazując, że w obliczu zamieszania, jej wnuk nie będzie walczył o tron. "Żadne dziecko nie powinno być stawiane w sytuacji, w której powrót do ojczyzny ojca może oznaczać wciągnięcie w konflikt" - stwierdziła.

Dziennikarz zasiadł na tronie. Piłkarz odmówił przejęcia korony

Komitet sukcesji królewskiej, składający się z 21 członków sprawującego władzę klanu Babiito, nie uznał tłumaczeń królowej i zdecydował, że korona przejdzie na inną linię rodziny.

Zmarły Oyo i nowy król Edward są z tej samej linii pokoleniowej - obaj są wnukami Rukidiego III, jedenastego władcy Tooro, rządzącego w latach 1928-1965.

Dziennikarz nie był zresztą jedynym rozważanym przez komitet kandydatem do tronu. Pierwszym wyborem rodu był 36-letni książę George Desmond Kamurasi, kapitan i bramkarz brytyjskiego klubu piłkarskiego South East Dons. Ten odrzucił jednak propozycję objęcia władzy, wskazując, że ma inne obowiązki.

Wybór księcia Edwarda zatwierdził już oficjalnie rząd Ugandy; zaakceptowały ją także prokuratura i wojsko. "Niech panuje długo" - napisał w serwisie X główny dowódca armii Muhoozi Kainerugaba.

Proces koronacji nowego króla Tooro Uganda Media Center materiał zewnętrzny

Sam zainteresowany podkreślał natomiast, że wykorzysta swoje doświadczenia z pracy dziennikarskiej celem "osiągnięcia dobrych rzeczy dla narodu".

Tradycja rzecz święta. Ród Babiito strzeże kulturalnego dziedzictwa Tooro

Koronacja króla Tooro - zgodnie z tradycją - rozpoczyna się o północy, od pieszego przejścia kandydata 4-kilometrowej trasy wiodącej do pałacu Karuziika, gdzie zostaje mianowany nowym władcą.

Król Tooro, Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo I Uganda Media Center materiał zewnętrzny

Chwilę później dochodzi do pozorowanej walki, w której panujący odnosi zwycięstwo - pokazuje w ten sposób, że władza nie przyszła mu lekko. Następnie jest błogosławiony przez członków klanu Babiito.

Choć królowie Tooro nie pełnią władzy w rozumieniu politycznym, ich rządy mają na celu utrzymanie kulturalnego dziedzictwa.

Źródło: BBC



