W codziennym pędzie życia każdy długi weekend jest na miarę złota, zwłaszcza ten w okresie wiosenno-letnim. Planując urlop, możemy umiejętnie wykorzystać wolne dni tak, aby spędzić na odpoczynku jak najwięcej czasu, choćby w otoczeniu polskiej natury. W sierpniu taką okazję daje 15 sierpnia, gdy obchodzone jest kościelne święto Matki Boskiej Zielnej i państwowe - Wojska Polskiego. Wystarczy wziąć wolne w poniedziałek 14 sierpnia, by spędzić na wyjeździe długi weekend, który potrwa od soboty do wtorku. Dokąd jechać, by uniknąć tłumów? Sprawdzamy.