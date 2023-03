Spis treści: 01 Kim był święty Patryk?

02 Kiedy obchodzimy Dzień św. Patryka?

03 Symbole i zwyczaje związane z Dniem świętego Patryka

04 Jak wyglądają obchody dnia św. Patryka?

Kim był święty Patryk?

Święty Patryk urodził się około 385 roku w rzymskiej części Wielkiej Brytanii. W wieku 16 lat został uprowadzony do Irlandii, gdzie został sprzedany jako niewolnik. W tym czasie Patryk znacząco zbliżył się do Boga, którego według legendy prosił o pomoc w powrocie do domu. Chłopak w zamian miał zostać kapłanem.

Po 6 latach udało mu się uciec z niewoli z pomocą głosu, który wołał go, aby przyszedł na brzeg morza. Patryk zastał tam samotną łódź, którą wrócił do rodziny. Pamiętając o umowie, którą zawarł z Bogiem, postanowił podjąć się pracy misyjnej.

Ten sam głos, który go uratował od niewoli, pewnej nocy poprosił Patryka o powrót do Irlandii i nawracanie tamtejszej ludności. Kapłan nauczał prosty lud, a do tłumaczenia czym jest Trójca Święta, używał trzylistnej koniczyny, która teraz jest symbolem dnia św. Patryka.



Kiedy obchodzimy Dzień św. Patryka?

Pomimo że nie jest znana dokładna data jego urodzin, wiemy, że św. Patryk zmarł 17 marca między 457 a 492 rokiem. Z tego powodu Dzień św. Patryka obchodzimy właśnie 17 marca.

Obecnie świętego Patryka uważa się za patrona Irlandii i Nigerii, a także inżynierów, fryzjerów, bednarzy, kowali i górników. Nazywany jest również opiekunem osób chorujących na epilepsję, upadłych na duchu i zwierząt domowych.

Symbole i zwyczaje związane z Dniem świętego Patryka

Najważniejszym symbolem dnia świętego Patryka jest trzylistna koniczyna, ze względu na swój wyjątkowy charakter zawarty w legendzie o patronie Irlandii. Dzięki roślince w prosty sposób mógł wytłumaczyć ludziom, na czym polega Trójca Święta - pozornie trzy oddzielne osoby, ale tak naprawdę tworzą jedną całość.

Symbolem dnia św. Patryka jest również królujący na ulicach kolor zielony. Kolor ten nie tylko jest barwą narodową Irlandii, ale też kojarzy się z koniczyną mocno związaną ze świętym Patrykiem. Irlandia tego dnia dosłownie opływa w zieleń, począwszy od jedzenia, napojów, kończąc na wyglądzie ludzi i ulic.

Obowiązkowym zwyczajem jest także picie whiskey, czyli tzw. dzbana Patryka. Według legendy św. Patryk miał nastraszyć karczmarkę, że jeśli nie naleje mu pełnej szklanki trunku, to pojawią się u niej potwory. Przestraszona kobieta już zawsze lała do pełna.

Jak wyglądają obchody dnia św. Patryka?

Święto czczące kapłana jest dla Irlandczyków dniem wolnym od pracy. Ludzie tego dnia wychodzą na ulicę, biorą udział w licznie organizowanych paradach czy festynach. W Dublinie świętuje się nawet do kilku dni na festiwalu muzyki, tańca i sztuki. Irlandczycy sobie nie żałują i w hurtowych ilościach piją whiskey i słynne zielone piwo.

Dzień św. Patryka obchodzi się też na całym świecie. Między innymi co roku Chicago River zamienia się w wielki zielony zbiornik na cześć świętego. W Polsce również nie brakuje klimatu rodem z wyspy. Bary tego dnia oferują degustacje irlandzkiego alkoholu, odbywają się pokazy związane z kulturą irlandzką, a Pałac Kultury i Nauki w Warszawie podświetla się na zielono.

