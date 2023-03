Spis treści: 01 Dziś obchodzimy Dzień Mężczyzny! Co to za święto?

02 Dzień Mężczyzny, czyli 10 marca

03 Dzień Mężczyzn a Dzień Chłopaka. Jaka jest różnica?

04 Święta panów na świecie

Dziś obchodzimy Dzień Mężczyzny! Co to za święto?

Dzień Mężczyzny to święto stałe, które co roku obchodzone jest 10 marca, czyli dwa dni po Dniu Kobiet. Jednak tradycja Dnia Mężczyzny nie jest tak długa, jak ta dotycząca Dnia Kobiet.

Zwyczaj związany z obchodzeniem tego dnia rozpoczął się 19 listopada 1999 roku w Trynidadzie i Tobago. Wybór tego dnia związany był z piłką nożną, ponieważ to właśnie wtedy reprezentacja wspomnianego kraju grała ważny mecz eliminacyjny do Mundialu. Było to wydarzenie przełomowe, jednoczące mieszkańców skonfliktowanego państwa.

Dzień Mężczyzny, czyli 10 marca

Niedługo później Organizacja Narodów Zjednoczonych zdecydowała o tym, aby 10 marca ustanowić oficjalnie Dniem Mężczyzny. Ma to na celu promowanie wartości, jaką panowie wnoszą do świata, a także podkreślenie istnienia pozytywnych wzorów do naśladowania ze strony mężczyzn.

Zdjęcie Dzień Chłopaka a Dzień Mężczyzny - czym się różnią? / 123RF/PICSEL

Jedna z teorii dotyczących wyboru tej konkretnej daty dotyczy tego, że właśnie 10 marca Kościół katolicki i prawosławny wspomina 40 męczenników z Sebasty. Niektóre kraje, w tym Polska, uważają to wydarzenie za przyczynę wyboru tego dnia na świętowanie.

Co więcej, niektórzy proponowali także inną datę na święto panów, wskazując 4 kwietnia. To właśnie wtedy w okresie PRL-u celebrowano męskie święto w szkołach oraz zakładach pracy. Panowie otrzymywali drobne prezenty, a w szkołach odbywały się uroczyste pochody. Dziś jednak przyjęła się data 10 marca.

Dzień Mężczyzn a Dzień Chłopaka. Jaka jest różnica?

Dzień Chłopaka, który wypada 30 września, obchodzony jest głównie przez dzieci oraz nastolatków. Natomiast data 10 marca przeznaczona jest już dla bardziej dojrzałych mężczyzn.

Zazwyczaj jednak zarówno na Dzień Chłopaka, jak i na Dzień Mężczyzn kobiety obdarowują bliskich sobie mężczyzn. Najczęściej podarunki mają postać drobnych upominków, które wyrażają pamięć i sympatię wobec panów.

Święta panów na świecie

Tak jak wspomnieliśmy, w Polsce nie tylko obchodzony jest Dzień Mężczyzny, ale również Dzień Chłopaka, który uznawany jest za święto nieoficjalne. Mimo to celebrowane jest ono w wielu krajach na świecie. Jednak w różnych miejscach na Ziemi wypada ono w innych miesiącach i dniach:

7 lutego na Malcie,

5 kwietnia w Wielkiej Brytanii i Irlandii,

15 lipca w Brazylii,

7 października w Norwegii,

19 listopada w Indiach i Meksyku,

25 listopada w Kanadzie.

