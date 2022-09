Dzień Chłopaka 2022. Kiedy wypada i czym różni się od Dnia Mężczyzny?

Ciekawostki

Dzień Chłopaka tradycyjnie obchodzimy we wrześniu. Niestety święto to bywa mylone z Dniem Mężczyzny, dlatego wyjaśniamy, na czym polega różnica i przypominamy wszystkim zapominalskim, kiedy wypada Dzień Chłopaka 2022. Pozostało już niewiele czasu, a ponieważ to idealna okazja, aby pokazać najbliższym że nam na nich zależy, podpowiadamy, jaki prezent na Dzień Chłopaka warto kupić w zależności od budżetu.

Zdjęcie Dzień Chłopaka 2022 to okazja, aby świętować z ukochanym, bratem lub kolegą / 123RF/PICSEL