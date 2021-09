Dzień Chłopaka 2021 już dziś. Jaki prezent będzie najlepszy? Co kupić?

WIADOMOŚCI LOKALNE Wypadek z udziałem adwokata z Łodzi. Prawnik przeprosił bliskich ofiar

30 września, czyli Dzień Chłopaka

Dziś czwartek, 30 września. Zatem mamy już Dzień Chłopaka.

W Polsce Dzień Chłopaka obchodzony jest właśnie w tym terminie, ale w innych krajach niekoniecznie. Na przykład: w Wielkiej Brytanii Dzień Chłopaka wypada 5 kwietnia, w Japonii - 5 maja, a w Kanadzie 25 listopada.

Najlepszy prezent na Dzień Chłopaka

Jeśli jeszcze nie kupiłaś prezentu na Dzień Chłopaka, a koniecznie chcesz coś podarować swoim bliskim znajomym płci przeciwnej?



Koniecznie dowiedz się, jakie konkretna osoba ma zainteresowania. I szukaj prezentu zgodnego z hobby. Taki będzie najlepszy.

Co kupić na Dzień Chłopaka?

Masz problem, żeby szybko wpaść na dobry pomysł prezentu? Zawsze możesz poratować się zabawną kartką.



Ale jeśli chcesz podarować coś większego, to podajemy kilka podpowiedzi. Mamy nadzieję, że pomogą.

Na Dzień Chłopaka warto rozważyć:

- ulubione słodycze lub coś mocniejszego

- bilet lub karnet (do kina, na koncert, na gokarty, do wesołego miasteczka, do salonu gier, do restauracji...)

- element stroju sportowego

- grę (komputerową, planszową...)

- kartę podarunkową do ulubionego sklepu

- nowy gadżet (do telefonu, do roweru...).

Dzień Chłopaka to nie Dzień Mężczyzny

Pamiętaj tylko o jednym Dzień Chłopaka to nie Dzień Mężczyzny. Ten obchodzony jest dwa dni po Dniu Kobiet, czyli 10 marca.

Życzymy dobrej zabawy przy wybieraniu i wręczaniu prezentu!