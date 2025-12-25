Spis treści: Urlop wypoczynkowy 2026. Jak liczony jest staż pracy? Nie wszystko liczy się do urlopu. Te dni wolne rządzą się innymi zasadami

Kodeks pracy ustala dwa progi urlopu wypoczynkowego dla pełnego etatu: 20 dni rocznie przy stażu urlopowym krótszym niż 10 lat oraz 26 dni rocznie po osiągnięciu co najmniej 10 lat.

Pracodawca może przewidzieć korzystniejsze warunki w regulaminie lub układzie zbiorowym, ale nie ma możliwości obniżenia ustawowego minimum.

Urlop wypoczynkowy 2026. Jak liczony jest staż pracy?

Warto też doprecyzować, że próg "10 lat" nie zawsze oznacza 10 lat przepracowanych na etacie. Do stażu urlopowego wliczają się poprzednie okresy zatrudnienia, a także lata nauki.

Oznacza to, że dyplom uczelni wyższej może automatycznie dodać do stażu urlopowego kilka lat, przyspieszając moment wejścia w wymiar 26 dni, nawet gdy historia zatrudnienia jest krótsza. W efekcie różnice w wymiarze urlopu wynikają nie z wieku czy stanowiska, ale z tego, jak wygląda formalnie potwierdzona ścieżka edukacji i kariery.

W pierwszym roku pierwszej pracy urlop narasta stopniowo - po każdym przepracowanym miesiącu przysługuje 1/12 rocznego wymiaru. Przy niepełnym etacie wymiar ustala się proporcjonalnie do czasu pracy, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia, co ma znaczenie przy popularnych ułamkach typu 1/2 czy 3/4 etatu.

Dodatkowo w codziennym rozliczaniu urlop działa w godzinach: standardowo 1 dzień to 8 godzin, a z puli schodzi tyle godzin, ile wynika z grafiku w dniu, w którym przypada nieobecność. Gdy dochodzi do zmiany pracy w środku roku, urlop u kolejnych pracodawców liczy się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku, co tłumaczy, dlaczego pula w nowej firmie często jest mniejsza niż 20 lub 26 dni.

Nie wszystko liczy się do urlopu. Te dni wolne rządzą się innymi zasadami

Najwięcej nieporozumień dotyczy sytuacji, w których wolne wygląda na "dodatkowe", choć w rzeczywistości jest rozliczane z podstawowej puli urlopu wypoczynkowego. Tak funkcjonuje urlop na żądanie, który nie stanowi odrębnego uprawnienia, lecz pozwala w nagłej sytuacji sięgnąć po maksymalnie 4 dni wolnego z przysługującego limitu.

Co do zasady pracodawca nie może odmówić jego udzielenia, o ile pracownik zgłosi nieobecność najpóźniej przed rozpoczęciem pracy w danym dniu. Właśnie ta specyfika powoduje, że urlop na żądanie bywa odbierany jako "bonus", choć w praktyce skraca rzeczywistą pulę dni przeznaczonych na wypoczynek w ciągu roku.

Od tej kategorii trzeba wyraźnie oddzielić zwolnienia, które nie pomniejszają ogólnej puli. Należą do nich m.in. zwolnienie z powodu siły wyższej (2 dni lub 16 godzin rocznie, płatne w połowie) oraz urlop opiekuńczy (5 dni rocznie, bezpłatny), przeznaczony na osobistą opiekę lub wsparcie bliskiej osoby wymagającej pomocy z poważnych względów medycznych. Podobnie rozliczane jest zwolnienie na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia.

Kolejną grupę tworzą zwolnienia i urlopy uruchamiane przez konkretne zdarzenia albo sytuację zawodową, które także nie zmniejszają przysługującego limitu. Urlop okolicznościowy - zwykle 1 lub 2 dni - przysługuje m.in. z tytułu ślubu, narodzin dziecka czy śmierci i pogrzebu bliskiej osoby. Na podobnych zasadach działa zwolnienie dla krwiodawców, obejmujące dzień oddania krwi oraz dzień następny.

Przepisy przewidują również urlop na poszukiwanie pracy, z którego można skorzystać wyłącznie wtedy, gdy wypowiedzenie umowy następuje z inicjatywy pracodawcy; w zależności od długości okresu wypowiedzenia przysługują 2 albo 3 dni wolne. Oddzielnym uprawnieniem jest urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni na przystąpienie do egzaminów lub 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej.

