Spis treści: 01 Kiedy kwitnie konwalia majowa i jak wygląda?

02 Czy konwalia majowa jest pod ochroną?

03 Konwalia majowa jest trująca - na co warto uważać?

04 Czy można uprawiać konwalię majową w ogrodzie?

05 Czy możesz mieć kłopoty, kupując konwalię majową?

Kiedy kwitnie konwalia majowa i jak wygląda?

Konwalia majowa należy do roślin z rodziny liliowatych i występuje w Europie oraz w Azji Środkowej. W Polsce można ją spotkać na obszarach lasów liściastych w całym kraju. Ozdobne konwalie kwitną w ogrodach i parkach.

Owoce konwalii majowej na początku są zielone, a z czasem przybierają czerwoną barwę. Jak sama nazwa wskazuje - konwalia majowa kwitnie od maja do początku czerwca. W tym czasie na kłączach rośliny powstają pąki, z których wyrastają zielone liście oraz małe, dzwoneczkowate kwiaty zebrane w grona.

Reklama

Konwalia majowa jest rośliną okrywową, ponieważ jej podziemne kłącza są umiejscowione płytko i rozrastają się w szybkim tempie. Konwalia majowa to mała roślina - osiąga maksymalnie do 20 cm.

Czy konwalia majowa jest pod ochroną?

Jeszcze do niedawna konwalie majowe znajdowały się pod ochroną. Od października 2015 roku obowiązują zmiany. Wydano wtedy nowelizację rozporządzeń dotyczących ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, która objęła te piękne kwiaty.

Obecnie konwalia majowa nie jest pod ochroną. Od 2015 roku przestała być nią objęta, podobnie jak na przykład kopytnik pospolity, przylaszczka pospolita i wiele innych.

Zobacz więcej: Groźny chrząszcz w polskich lasach. Na początku wakacji uważaj na oleicę krówkę

Mimo że konwalia majowa nie jest pod ochroną, to nie należy jej zbierać, o czym mówi Ustawa o lasach w art. 30 ust. 1 pkt 5. Wyrywanie konwalii majowej z korzeniami oznacza niszczenie przyrody, za co możemy zostać ukarani mandatem w wysokości nawet do kilkuset złotych.

Zdjęcie Od 2015 roku konwalia majowa nie jest pod ochroną. / 123RF/PICSEL

Konwalia majowa jest trująca - na co warto uważać?

Konwalia majowa jest rośliną, która wykazuje wysoki stopień toksyczności. To wina glikozydów, które zawiera. Jej kwiaty, liście, łodyga, a szczególnie czerwone owoce - są trujące. Również woda z ciętymi konwaliami jest toksyczna.

Spożycie konwalii majowej może doprowadzić do zaburzenia rytmu serca. Im większą ilość rośliny spożyjemy, tym poważniejsze skutki możemy odczuć. Do głównych objawów zatrucia konwalią należą:

ucisk w klatce piersiowej;

piersiowej; nudności ;

; biegunka ;

; zaburzenia widzenia ;

; zawroty głowy.

Przy spożyciu dużej ilości konwalii niezbędna będzie niezwłoczna pomoc medyczna. Najgorszym przypadkiem zatrucia konwalią majową może być zatrzymanie akcji serca, a w efekcie śmierć pacjenta.

Konwalia majowa może być stosowana jako lekarstwo np. przy leczeniu chorób serca, jednak nie zaleca się samodzielnego sporządzania leków i nalewek z tego kwiatu. Łatwo o pomyłkę.

Sam smak konwalii nie jest zachęcający dla człowieka. Białe, dzwoneczkowate kwiaty przyciągają jednak uwagę dzieci, które przez przypadek mogą spożyć roślinę. Zaleca się więc trzymanie konwalii majowej z dala od maluchów.

Zdjęcie Konwalia majowa ma charakterystyczny wygląda i zapach. / 123RF/PICSEL

Czy można uprawiać konwalię majową w ogrodzie?

Konwalię majową można uprawiać w ogrodzie, szczególnie dlatego, że nie jest rośliną jednosezonową. Konwalia będzie mogła zdobić nasz ogród przez wiele lat. Roślina ta wymaga jednak specjalnych warunków uprawy. Jakich?

Konwalia majowa preferuje wilgotną, kwaśną, próchniczą i przepuszczalną glebę. Na innych podłożach również zakwitnie, jednak będzie gorzej wybarwiona, a jej kwiaty nie będą zbyt obfite.

Zobacz więcej: Nowy, naturalny sposób na kleszcze. Odkrycie naukowców to przełom w walce z pajęczakami?

Stanowisko konwalii majowej powinno być cieniste lub półcieniste, ponieważ w takich miejscach najlepiej rośnie. Konwalia majowa jest odporna na trudne warunki atmosferyczne, nie trzeba ją osłaniać w trakcie przymrozków.

Przed kwitnieniem warto obficie podlewać konwalię majową. Gdy już zakwitnie, należy nawadniać ją intensywnie, nawet dwa razy dziennie. Możemy również konwalię majową zraszać.

Czy możesz mieć kłopoty, kupując konwalię majową?

Nie będziemy mieć kłopotów, kupując konwalię majową na przykład na targu. Ponieważ od 2015 roku ten kwiat nie jest pod ochroną za jej kupowanie nabywcom nic nie grozi. Zaleca się jednak kupowanie w kwiaciarniach konwalii ozdobnych. Nie można ich zrywać na terenach, na których rosną dziko, nie należy także kupować konwalii pochodzących z takich stanowisk.

Zobacz więcej: To jedyny jadowity wąż w Polsce. Leśnicy znów ostrzegają

Konwalie kupowane jako kłącza są tańsze niż konwalie sadzone w doniczkach. Częściej kupuje się je właśnie w tej pierwszej wersji. Pamiętajmy, że konwalie kupione w kłączach najczęściej dostępne są w sprzedaży jesienią i najlepiej w tym czasie rozpocząć ich sadzenie w ogrodzie. Z kolei rośliny przeznaczone do doniczek możemy sadzić przez cały rok.

CZYTAJ TAKŻE:

Dlaczego pies je trawę i czy to powód do niepokoju?

Podstawowe wyposażenie roweru w 2023. Przygotuj się na wiosenne przejażdżki

Wideo z żubrem i ukrytą kamerą to nowy hit. Leśnicy udostępnili film