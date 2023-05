Arbuz to owoc, który w 90 proc. składa się z wody. Pozostałe 10 proc. to jednak wyjątkowe składniki, które potrafią wspomóc zdrowie - twierdzą naukowcy. Jedzenie arbuzów to ponadto doskonały pomysł na ochłodę w upalne dni.

Słodki smak arbuza doskonale komponuje się z innymi owocami w lekkich sałatkach czy orzeźwiających smoothie. Od teraz można też śmiało powiedzieć, że spożywanie arbuzów jest pożyteczne dla zdrowia, co potwierdzono badaniami.

Dieta. Dlaczego warto sięgać po arbuzy?

Naukowcy w badaniu National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) udowodnili, że jedzenie arbuzów jest bardzo korzystne dla zdrowia.

Owoce te są doskonałym m.in. źródłem przeciwutleniaczy, pomagających w walce z chorobami nowotworowymi. Arbuz zawiera także likopen, który zapobiega utlenianiu się cholesterolu i obniża ciśnienie w tętnicach.

Arbuz zawiera też cenne witaminy: A, C oraz B, a także spore ilości potasu. Okazało się również, że ogólna jakość codziennej diety mogłaby być wyższa w przypadku osób, które regularnie sięgałyby po te wyjątkowe owoce.

Jakie korzyści dla zdrowia z jedzenia arbuzów?

Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że spożywanie arbuzów może zwiększyć zawartość wielu składników odżywczych zwłaszcza w diecie dzieci i osób dorosłych.

Dodatkowo w czasopiśmie "Nutrients" ukazało się obszerne podsumowanie badania. Jego autorka Kristen Fulgoni opisała w nim zależność, według której konsumenci arbuzów spożywają więcej błonnika pokarmowego, potasu, magnezu, witaminy A i C oraz karotenoidów i likopenu, a mniej niezdrowych cukrów i nasyconych kwasów tłuszczowych.

Wyniki mają zostać omówione na forum podczas zbliżającego się zjazdu American Society of Nutrition w Bostonie, który zaplanowano w dniach 22-25 lipca 2023 r.

Jedz arbuzy i dbaj o serce!

Naukowcy są zgodni co do tego, że spożywanie soku z arbuza chroni funkcje naczyniowe przy podwyższonym poziomie cukru we krwi.

Dodatkowo badacze zaobserwowali, że korzystny wpływ na zdrowie układu krążenia mają L-cytrulina i L-arginina, czyli dwa związki chemiczne znajdujące się w tych owocach.

Arbuz - oprócz tego, że potrafi zapobiegać chorobom serca - może także pomóc w walce ze stresem oksydacyjnym i wolnymi rodnikami, dlatego warto włączyć go do jadłospisu i sięgać po jego soczyste kawałki tak często, jak tylko to możliwe.

