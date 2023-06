Spis treści: 01 Niedziele handlowe: przepisy

02 Niedziela handlowa 4 czerwca. Czy sklepy są otwarte?

03 Niedziela 4 czerwca: gdzie zrobić zakupy?

04 Niedziele handlowe 2023

Niedziele handlowe: przepisy

Ustawa o zakazie handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. W pierwszych latach niehandlowa była tylko pierwsza oraz ostatnia niedziela w miesiącu. W kolejnych latach rozszerzano jednak zakaz handlu o kolejne dni. W 2023 roku zgodnie z przepisami ustawy ustanowionych jest siedem niedziel handlowych.



Reklama

Zobacz więcej: Nowy rachunek za prąd cię zaskoczył? Wysokość tej opłaty wzrosła

Zakaz handlu w niedziele wymagał aktualizacji prawa. To dlatego, że część placówek wykorzystywała zwolnienie przewidziane dla placówek pocztowych. Właściciele zręcznie korzystali z katalogu wyłączeń, dlatego od 1 lutego 2022 roku sklepy, które do tej pory pracowały dzięki luce w prawie, muszą przekroczyć sumę 40 procent przychodów z takiej działalności. Jeśli nie spełnią tego warunku, ich sklepy nie będą się mogły otworzyć w niedziele.

Niedziela handlowa 4 czerwca. Czy sklepy są otwarte?

Pierwsza niedziela handlowa 2023 była 29 stycznia. Zakupów Polacy nie mogli w ostatni dzień tygodnia zrobić jeszcze w lutym i marcu, bo nie było wtedy niedziel handlowych. Choć w kwietniu były dwa takie dni, to w maju ponownie nie mogliśmy zrobić zakupów w niedzielę. Czy sklepy są otwarte 4 czerwca?

Niedziela 4 czerwca jest niehandlowa. To oznacza, że sklepy oraz galerie są dziś zamknięte. Ewentualne braki w zapasach będzie można uzupełnić w sklepach, które mogą być otwarte zgodnie z przepisami ustawy.

Niedziela 4 czerwca: gdzie zrobić zakupy?

W niedzielę 4 czerwca otwarte będą sklepy, w których za ladą staną ich właściciele. Gdzie zrobić zakupy? Należy szukać placówek, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną. Ten może pracować osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. 4 czerwca zakupy możemy zrobić:

w sklepach, gdzie sprzedawcą jest właściciel lub członkowie jego rodziny, którzy obsługują klientów w formie nieodpłatnej;

w aptekach;

na stacjach paliw;

w piekarniach i cukierniach;

w kwiaciarniach.

Zakupy 4 czerwca można zrobić w placówkach handlowych na dworcach. Z ustawy o ograniczeniu handlu w święta wyłączone są także placówki handlowe w portach i przystaniach morskich, gdzie miejsce ma obsługa podróżnych. Podobne zasady obowiązują na lotniskach. W niedzielę 4 czerwca zrobić zakupy można także m.in. w popularnych franczyzach jak Żabka czy Carrefour.

Niedziele handlowe 2023

Trzy niedziele handlowe 2023 już za nami, co oznacza, że przed nami jeszcze cztery takie dni. Najbliższa niedziela handlowa będzie miała miejsce 25 czerwca. Wynika to z faktu, że jest to jednocześnie zakończenie roku szkolnego oraz rozpoczęcie wakacji 2023. Niedziela handlowa ma pomóc Polakom przygotować się do sezonu urlopowego. Kiedy wypadają kolejne niedziele handlowe?

Zobacz więcej: Gwałtowny spadek cen za łubiankę truskawek

Niedziele handlowe w 2023 roku wypadają jeszcze 27 sierpnia, 17 grudnia oraz 24 grudnia. Pierwsza ma dać szanse na spokojne zakupy przed nowym rokiem szkolnym, a kolejne przygotowują do świąt Bożego Narodzenia.

W tych dniach będziemy mogli zrobić zakupy m.in. w popularnych supermarketach takich jak Biedronka, Dino, Carrefour, Lidl, Aldi, Auchan, Stokrotka czy Netto.

CZYTAJ TAKŻE:

Zakaz handlu w niedziele zostanie zlikwidowany? Są trzy scenariusze

Biedronka uruchamia BIEK także w niedzielę. Zakupy można zrobić 7 dni w tygodniu

Chorwaci pójdą śladami Polski? Większość obywateli za zakazem