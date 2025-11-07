11 listopada to dzień, w którym Polska po latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wspólne obchodzenie tego święta ma przypominać, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, a jej odzyskanie wymagało odwagi, poświęcenia i jedności. W wielu miastach odbywają się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości, a flagi pojawiają się jak Polska długa i szeroka.

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. Czy trzeba wywieszać flagę?

Wielu z nas 11 listopada wywiesi biało-czerwone flagi, choć prawo nie nakłada takiego obowiązku. Jest to kwestia indywidualnego podejścia do uczczenia Święta Niepodległości. W praktyce oznacza to, że każdy obywatel może wywiesić biało-czerwoną flagę na swoim domu, balkonie, w ogrodzie czy oknie. Jeśli jednak nie chce, nie musi tego robić.

Ten brak nakazu nie dotyczy jednak wszystkich. 11 listopada flagę muszą wywiesić organy administracji rządowej i inne organy państwowe. Taki obowiązek mają też państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowe jednostki organizacyjne.

Przypomina o tym ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Zaniedbanie wywieszenia flagi w Święto Niepodległości w przypadku tych organów jest traktowane jako naruszenie standardów państwowych.

11 listopada. Prawidłowe wywieszanie flagi

Osoby, które zdecydują się na wywieszenie flagi 11 listopada, powinny to zrobić zgodnie z obowiązującymi zasadami. Flaga powinna być czysta, niepodarta i umieszczona w godny sposób. Nie może być też poszarpana, czy pognieciona. Wiszący materiał nie powinien też sięgać podłoża czy tafli wody.

Ponadto trzeba zadbać, by kolory były umieszczone prawidłowo, czyli biały na górze, a czerwony na dole. Nie może też pochylać się przed żadną inną flagą czy symbolem innego narodu. Nie należy również umieszczać na niej innych symboli, rysować po niej czy malować.

Nieprawidłowe wywieszenie flagi może zostać potraktowane jako złamanie prawa. Zgodnie z Art. 137 Kodeksu karnego osoby, które "publicznie znieważają, niszczą, uszkadzają lub usuwają flagę, chorągiew, sztandar lub inny znak państwowy" mogą podlegać grzywnie, ograniczeniu wolności albo pozbawieniu wolności do roku.". W praktyce oznacza to mandat do 5000 zł lub aresztu od 5 do 10 dni.

Źródło: Kodeks karny art. 137, MKiDN

