Co zrobić z choinką po świętach? W sieci pojawiły się apele

"Jeżeli pozbywacie się po świętach swojej choinki, to zachęcamy do przywiezienia jej do Schroniska Pegasus. Choinki nie zmarnują się na śmietniku, a zwierzaki będą miały super przysmak " - zachęcają wolontariusze w mediach społecznościowych.

Schroniska przyjmują choinki. "Będą zdrową przekąską dla zwierząt"

Akcja w Bełchatowie. Choinki zostaną zasadzone na terenie schroniska

Drzewka do schroniska w Bełchatowie można przywozić od poniedziałku do piątku do 17:00, a w soboty od 10:00 do 16:00.