Przemoc domowa jest zjawiskiem skomplikowanym, ponieważ dotyczy osób, które są ze sobą w bliskiej relacji. We współczesnym świecie przemoc jest coraz bardziej widoczna, dotyczy nie tylko dorosłych, ale też dzieci. Zgodnie Art. 207 Kodeksu karnego znęcanie fizyczne, jak i psychiczne nad rodziną jest przestępstwem.

Pamiętajmy, że przemoc w rodzinie to nie tylko przemoc fizyczna, ale i materialna. Przemoc ekonomiczna to odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie bądź ograniczanie podjęcia pracy zarobkowej, ale również niszczenie przedmiotów itp.