Co się dzieje z niezużytym mydłem hotelowym? Pomysł, który ratuje świat

Oprac.: Marcin Szałaj Ciekawostki

Co się dzieje ze niewykorzystanym mydłem w hotelach? Raczej rzadko zadajemy sobie podobne pytania. Taką zagadkę postanowił jednak rozwiązać pewien Amerykanin. Wyniki jego "śledztwa" doprowadziły do powstania organizacji o globalnym zasięgu. Co to za projekt? Jak niewykorzystane mydło z hotelowych łazienek ratuje życie dzieci na całym świecie? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Co się dzieje z niewykorzystanym mydłem hotelowym? Czasami trafia na śmietnik, ale często... ratuje życie / tiktok.com/@scienceinsider /