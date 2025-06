"Stany Zjednoczone są krajem wielojęzycznym ze względu na imigrację" - opisuje "The Washington Post".

Następne miejsca zajmują chiński (3 404 634), tagalski (1 715 436) i wietnamski (1 523 114). Do grupy języków z ponad milionem użytkowników należą także arabski, francuski, koreański i rosyjski. Pierwszą dziesiątkę zamyka niemiecki.

Jak podaje "The Washington Post" prawie 22 proc. mieszkańców USA w wieku 5 lat i starszych mówiło w domu innym językiem niż angielski. To dwa razy więcej niż jeszcze 40 lat temu, co świadczy o rosnącej różnorodności kulturowej kraju.