Wybór odpowiedniego prezentu na Dzień Ojca nie jest wcale taki prosty. Zależy nam na tym, by był on uniwersalny, lecz nieszablonowy. Najlepszym upominkiem będzie coś, co odpowiada zainteresowaniom taty. Starajmy się jednak odejść od schematów. Skarpetki, koszule i krawaty to prezenty, które możemy przekazać na każdą inną okazję. Jaki prezent warto kupić z okazji Dnia Ojca?

Co kupić dla taty na Dzień Ojca 2023? Smartwatch dla tych, którzy żyją aktywnie

Smartwatch to elektroniczny gadżet, który może być doskonałą propozycją na prezent na Dzień Ojca. To niepozorne urządzenie jest w stanie monitorować sporo istotnych parametrów życiowych, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy zdrowia i wydolności fizycznej.

Smartwatch pomoże kontrolować długość i rytm snu, a także policzy kroki, inspirując do częstszych spacerów. Przy wyborze smartwatcha dla taty trzeba zwrócić uwagę na to, aby urządzenie było łatwe w obsłudze i nie wymagało codziennego ładowania.

Jaki prezent kupić na Dzień Ojca 2023? Czytnik e–booków dla moli książkowych

Jeżeli Twój tata jest zapalonym czytelnikiem i pochłania książki w mgnieniu oka, zaskocz go i zamiast kolejnej pozycji do domowej biblioteki, podaruj mu czytnik e-booków. To wygodny i ekonomiczny sposób na przechowywanie dużej ilości książek.

Najpopularniejsze czytniki e-booków to Kindle, czyli urządzenia marki Amazon. Ich ceny wahają się od 300 do 700 zł - w zależności od wielkości i modelu. Na rynku dostępne są również tańsze czytniki e-booków do 200 zł.

Prezent dla taty na Dzień Ojca 2023. Kosmetyki i perfumy zawsze na czasie

Perfumy i kosmetyki są zawsze bezpiecznym wyborem na elegancki prezent dla taty na Dzień Ojca. Możemy wybrać pojedynczy flakonik z jego ulubionym zapachem lub zdecydować się na gotowy zestaw kosmetyków do brody, jeśli tato posiada bujny zarost.

Wśród rzeczy, które powinny znaleźć się w toaletce brodacza są m.in. wosk do stylizacji brody, olejek do brody, żel do mycia brody oraz maszynka do golenia z trymerem.

Co oryginalnego kupić dla taty na Dzień Ojca? Skok na bungee, lot paralotnią

Jeśli nasz tata ma pasję, której z upodobaniem oddaje się po pracy, wybierając prezent dla niego, warto pójść tym tropem. W przypadku ojca, który lubi uprawiać wędkarstwo, warto pomyśleć o specjalnych butach do łowienia ryb (woderach), wędce, podbieraku oraz zestawie spławików. Można kupić coś też bardziej uniwersalnego, jak na przykład krzesło wędkarskie.

Dla ojców lubiących poczuć dawkę adrenaliny doskonałą opcją mogą okazać się różnego rodzaju sporty ekstremalne. W galeriach handlowych można znaleźć wiele punktów, które oferują wykupienie atrakcji, takich jak skok na bungee, przejażdżka samochodem sportowym, czy lot balonem lub paralotnią.

