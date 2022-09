Co kupić na Dzień Chłopaka 2022? 7 pomysłów na najlepszy prezent

Dylemat, jaki prezent na Dzień Chłopaka kupić partnerowi, możemy mieć niezależnie od tego, czy pozostajemy w krótkich związkach czy wieloletnich relacjach. Jeśli zależy nam na tym, aby podarować bliskiej osobie udany upominek, powinniśmy się dobrze zastanowić, co przypadnie jej do gustu.

Najlepsze są rzeczy podarowane prosto z serca, jednak do Dnia Chłopaka 2022 pozostało już niewiele czasu. Panowie obchodzą swoje święto 30 września, a to już za kilka dni, dlatego paniom, które nie mają pomysłu na podarunek, przedstawiamy siedem najlepszych pomysłów na prezent na Dzień Chłopaka. Oto propozycje, którymi warto się zainspirować.

Prezent na Dzień Chłopaka dla kibica. Koszulka ulubionego klubu sportowego

Jeśli wiemy, że nasz partner jest kibicem konkretnej drużyny piłkarskiej, jest fanem koszykówki lub pasjonuje go jakikolwiek inny sport, prezentu na Dzień Chłopaka nie musimy daleko szukać. Wystarczy podarować ukochanemu koszulkę lub bluzę z emblematem jego ulubionego zespołu zakupioną w jego oficjalnym sklepie.

Zdjęcie Koszulka ulubionej drużyny jako prezent na Dzień Chłopaka? To idealny podarunek dla kibica / Gerard / Reporter

Jeśli zaś na Dzień Chłopaka 2022 nie chcemy kupować partnerowi ubrań, to na rynku jest również ogromny wybór akcesoriów sportowych, takich jak piłki, szaliki czy kubki z logo różnych zespołów.

Praktyczny upominek na Dzień Chłopaka 2022. Masażer do pleców

Mężczyźnie, który spędza dużo czasu przy biurku, bo np. pracuje zdalnie, na pewno przyda się masażer do karku lub pleców. Taki sprzęt jako prezent na Dzień Chłopaka 2022 skutecznie pomoże zrelaksować się naszemu ukochanemu po męczącym i stresującym dniu.

Zdjęcie Masażer do pleców to praktyczny i bardzo przydatny prezent na Dzień Chłopaka / 123RF/PICSEL

Urządzenie takie jak masażer do karku lub pleców wytwarza impulsy elektryczne, które pomagają rozluźnić się napiętym mięśniom. Kupimy je w większości sklepów ze sprzętem RTV, a także w sklepach medycznych w cenie od 50 złotych, w zależności od marki i oferowanych możliwości.

Klasyczny podarunek na Dzień Chłopaka. Skórzany portfel

Jednym z najbardziej klasycznych wyborów, obok krawata, muszki czy zegarka jako prezent na Dzień Chłopaka, jest skórzany portfel. Twój ukochany na pewno doceni taki praktyczny podarunek. Jeżeli chcemy dodatkowo zaskoczyć partnera, możemy oczywiście poszukać modeli portfela opatrzonych zabawnym napisem lub samodzielnie skomponować dedykację dla ukochanego.

Jaki prezent na Dzień Chłopaka dla roztargnionych? Lokalizator kluczyków

Praktyczne gadżety zawsze są dobrym pomysłem, jeśli chodzi o upominek na Dzień Chłopaka. Zwłaszcza takie jak lokalizator kluczyków do samochodu, bramy czy mieszkania, który może uratować naszego roztargnionego partnera w kryzysowej sytuacji.

Lokalizator kluczyków posiadający opcję sygnalizacji dźwiękowej, którą można aktywować m.in. aplikacją w smartfonie, może okazać się nieoceniony np., gdy ukochany będzie musiał w pośpiechu opuścić dom. Urządzenie wykryje klucze niezależnie od tego, czy znajdują się one pod łóżkiem, czy pod stertą brudnych ubrań.

Prezent na Dzień Chłopaka dla domatora. Dobra książka lub gra

Jaki prezent na Dzień Chłopaka dla mężczyzny, który jest miłośnikiem literatury? Oczywiście dobra książka, lub prenumerata ulubionego czasopisma. Listę pozycji, po które warto sięgnąć jesienią 2022, znajdziesz tutaj .

Zdjęcie Dobra literatura zawsze się sprawdza na prezent dla ukochanego, który lubi czytać / 123RF/PICSEL

Natomiast upominkiem dla gracza może być sprzęt lub nowa gra z ulubionej serii. Przed zakupem warto jednak upewnić się, czy nasz partner korzysta z klasycznych gier na płytce, czy też wyłącznie z cyfrowych wersji.

Praktyczny prezent na Dzień Chłopaka 2022. Kostki chłodzące do napojów

Chłodzące kostki do napoju, takie jak m.in. kamienie do chłodzenia whisky, są niemalże idealnym prezentem na Dzień Chłopaka 2022 dla mężczyzny, który od czasu do czasu lubi uraczyć się mocniejszym trunkiem. Chociaż idzie jesień, nie oznacza to rezygnacji z degustacji alkoholu, a partner na pewno doceni taki podarunek.

Największe wrażenie robią kamienie do chłodzenia whisky w drewnianych opakowaniach z personalizowanym grawerem. Taki upominek bez problemu można dostać w sklepach online z prezentami.

Prezent dla chłopaka majsterkowicza. Rękawice z lampkami LED

Z okazji Dnia Chłopaka 2022 chłopakowi majsterkowiczowi, który do późna oddaje się swojemu hobby, warto kupić gadżet, który ułatwi mu pracę w nocy. Przykładem takich przydatnych akcesoriów dla mężczyzn mogą być w tym przypadku rękawice z lampkami LED, które znacznie poprawiają widoczność w miejscu pracy.

Zdjęcie Prezentem dla chłopaka, który do późna łowi ryby, mogą być podświetlane rękawice LED / 123RF/PICSEL

Dzięki temu, że rękawice są wykonane z wodoodpornego i wytrzymałego, a jednocześnie bardzo elastycznego materiału, umożliwią partnerowi pracę w każdych warunkach. To przydatny upominek dla zapalonego wędkarza, hydraulika czy elektryka.

Najlepsze prezenty na Dzień Chłopaka. Lot balonem albo skok na bungee

A może by tak z okazji Dnia Chłopaka podarować ukochanemu niezapomniane wspomnienia? Wystarczy jedynie wykupić w internecie voucher na lot balonem, skok ze spadochronem, bungee lub inną aktywność, o której nasz partner od zawsze marzył, a nigdy nie miał okazji spróbować. W końcu kiedy, jeśli nie teraz?

Zdjęcie Skoki na bungee to dobry pomysł na prezent na Dzień Chłopaka 2022 dla osób, które lubią adrenalinę / 123RF/PICSEL

