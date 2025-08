Co dzieje się z pieniędzmi ze słynnej fontanny? Turyści wrzucają tam fortunę

Jeśli choć raz byłeś w Rzymie, prawdopodobnie zdarzyło ci się wrzucić monetę do Fontanny di Trevi. To romantyczny zwyczaj i miła pamiątka z podróży. Praktykują go miliony turystów. Co zatem dzieje się z monetami, które trafiają do jednej z najsłynniejszych fontann na świecie?