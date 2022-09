Cate Blanchett, Kim Kardashian i Khaby Lame. Czym jeszcze zaskoczył tydzień mody w Mediolanie?

To pierwszy tak duży tydzień mody z pokazami dla gości od 2020 roku. Pandemia koronawirusa spowodowała, że przez ponad dwa lata większość kolekcji prezentowano tylko w internecie.

W tym sezonie do Mediolanu przyjechało kilka tysięcy fanów mody z całego świata, w tym projektanci, influencerzy, dziennikarze, a także styliści, fotografowie, modelki i modele.



Zdjęcie Tłumy przed pokazem mody w Mediolanie/ fot. Marzena Ignor /

Najgorętszy miesiąc w modzie

Wrzesień jest najważniejszym miesiącem w branży mody, podczas którego prezentowane są wiosenno-letnie trendy na kolejny rok. To dobry czas, by z wyprzedzeniem zmienić garderobę. Marki i czasopisma modowe mają to na uwadze, dlatego chcą dostarczać swoim odbiorcom możliwie najlepsze treści. We wrześniu jest najwięcej pokazów kolekcji, a numery wrześniowych magazynów modowych są najważniejsze i najbardziej obszerne ze wszystkich wydań.



Mediolan. Modowy maraton

Tempo podczas zakończonego w poniedziałek 7-dniowego fashion weeku w Mediolanie było szaleńcze. Pierwszy pokaz rozpoczynał się o 9:30, ostatni kończył się o 22:30. Każdego dnia było też kilkanaście prezentacji kolekcji w showroomach. Do tego dochodziły dodatkowe wydarzenia modowe oraz spotkania z projektantami.



Na pokaz tylko z zaproszeniem

Fashion week zarezerwowany jest tylko dla osób pracujących w branży mody. Wstęp na pokazy mają tylko dziennikarze, buyerzy (kupcy mody, którzy wybierają kolekcje marek dla luksusowych butików), a także zaproszone gwiazdy. W pierwszym rzędzie zasiadają najważniejsze osoby z branży mody, w tym m.in. szefowa amerykańskiego Vogue’a Anna Wintour, dziennikarka modowa Suzy Menkes, blogerka Chiara Ferragni oraz zaproszone na pokaz gwiazdy.

Na pokaz kolekcji nie można kupić biletu wstępu. Natomiast prezentacje kolekcji można oglądać też na żywo w internecie.



Pokaz to show z gwiazdami

Projektanci wiedzą, że klienta trzeba zachęcić i przyciągnąć. Marki coraz częściej prezentują swoje trendy w ciekawej formie. Podczas mediolańskiego tygodnia mody, Philipp Plein zorganizował rockowy pokaz mody i zaprosił znanych muzyków: perkusistę Tommy'ego Lee i rapera CJ.



Niemiecka marka Boss postawiła na gwiazdy w roli modeli na wybiegu. Najnowsze jesienno-zimowe trendy na 2022 rok zaprezentowali m.in. supermodelka Naomi Campbell, gwiazda TikToka Khaby Lame czy bokser Anthony Joshua.



Celebrytka Kim Kardashian pojawiła się na pokazie włoskiego domu mody Dolce&Gabbana.



Pokaz Giorgio Armaniego z pierwszego rzędu oglądały m.in.: aktorka Cate Blanchett, a także supermodelki Iryna Shayk i Alessandra Ambrosio.



Prezentacje kolekcji w showroomach

Nie wszystkie domy mody pokazują swoje trendy na wybiegu. Większość marek, głównie ze względu na oszczędności, prezentuje swoje kolekcje w swoich firmowych salonach. W sezonie wiosna/lato 2023 swoje prezentacje miały takie domy mody jak m.in. projektant butów Giuseppe Zanotti, marka kapeluszy Borsalino, włoska marka Iceberg czy dom mody Bulgari.



Pokazy mniejszych marek

Podczas mediolańskiego tygodnia mody swoje kolekcje ubrań pokazały też węgierskie i armeńskie marki. W ramach Budapest Select odbyły się pokazy 5 węgierskich projektantów: Abodi, Cukovy, Kata Szegedi, Zsigmond i Thefour.





W tym sezonie Emerging Talents Milan postawił natomiast na promocję armeńskich marek. W historycznych wnętrzach Palazzo Visconti swoje najnowsze trendy pokazały takie firmy jak: Ariga Torosian, Ruzane, Loom Weaving, Soncess, Nelly Serobyan, Faina, Vahan Khachatryan i Kivera.



Wsparcie dla Ukrainy

Fashion week to nie tylko pokazy domów mody. W czasie tygodniowego święta mody jest też kilkadziesiąt innych wydarzeń. Wśród nich warto odnotować akcję "Hope Ukraine Fashion", której celem jest pomoc modowym markom z Ukrainy.



- Wsparcie jest dla nas bardzo ważne, praca w Ukrainie jest trudna. Z powodu wojny ukraińskie marki mają duży kryzys. Codziennie słyszymy alarmy, jesteśmy przerażeni, ale dalej projektujemy - powiedziała ukraińska projektantka Kristina Laptso.



Mediolan jest jedną z czterech światowych stolic mody. Pokazy najnowszych trendów są też w Nowym Jorku, Londynie i Paryżu.

Marzena Ignor