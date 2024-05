Burmistrz jednego z francuskich miasteczek oraz oszukująca go wróżka trafili do aresztu. Kobieta przez lata wykorzystywała łatwowierność przedstawiciela władzy, a ten spełniał jej zachcianki, płacąc publicznymi środkami. W sprawie trwa śledztwo, a polityczni rywale mężczyzny wzywają go do dymisji.