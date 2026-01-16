Broszka z "Gry o tron" i piłka Radwańskiej. Kiedy rusza WOŚP 2026?
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przygotowuje się do 34. już finału. Tym razem zbiórka pieniędzy ma na celu wsparcie najmłodszych pacjentów polskich szpitali. Na ulice wyjdzie nawet 120 tys. wolontariuszy z puszkami. Kiedy Finał WOŚP 2026? Oto najciekawsze aukcje.
Spis treści:
- Kiedy Finał WOŚP 2026?
- Na co zbiórka WOŚP w 2026 roku? Wsparcie małych pacjentów
- WOŚP 2026. Najciekawsze akcje, znane osoby wspierają zbiórkę
Kiedy Finał WOŚP 2026?
Przed nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie w niedzielę 25 stycznia 2026 roku. Ubiegłoroczny finał przyniósł rekordowe wsparcie w kwocie 289 068 047,77 zł, która przeznaczona została na zakup sprzętu medycznego dla onkologii i hematologii dziecięcej. Wynik ten, ogłoszony przez Jurka Owsiaka, jest najwyższą kwotą w historii zbiórek Fundacji WOŚP.
W ubiegłym roku wydarzenie obejmowało 1687 sztabów, w tym 94 w 24 krajach świata, a także aukcje internetowe, koncerty, pikniki i wydarzenia sportowe. WOŚP wspierało łącznie aż 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. Finał WOŚP 2026 zapowiada się podobnie i na ulice może wyjść ponad 120 tys. wolontariuszy z puszkami.
W latach 1993-2024 WOŚP zebrała już blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca licznych urządzeń medycznych.
Na co zbiórka WOŚP w 2026 roku? Wsparcie małych pacjentów
W tym roku finał WOŚP przeznaczy zebrane pieniądze na gastroenterologię dziecięcą. A ujmując to bardziej konkretnie, wsparta zostanie diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.
Zakupiony zostanie innowacyjny sprzęt dla chirurgii przewodu pokarmowego dla kilku ośrodków wiodących w Polsce. Co więcej, Jurek Owsiak i jego fundacja planują zakup sprzętu dla gastrologii endoskopowej czy ośrodków prowadzących żywienie pozajelitowe i dojelitowe oraz sprzęt do endoskopii przewodu pokarmowego.
Kto będzie beneficjentami zbiórki WOŚP? Przede wszystkim będą to kliniki i oddziały gastroenterologii dziecięcej w całym kraju, które działają w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu, a także Kaliszu, Kielcach i Opolu.
Wybór gastroenterologii dziecięcej nie jest przypadkowy. Jak się bowiem okazuje, nawet 1,5 miliona dzieci w Polsce cierpi na schorzenia gastroenterologiczne. Niestety coraz częściej u małych pacjentów diagnozuje się takie choroby jak celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, refluks żołądkowo-przełykowy i inne choroby przełyku czy ciężkie alergie pokarmowe. Dlatego to specjalizacja, która zmaga się z wieloma wyzwaniami, zarówno w zakresie diagnostyki, jak i leczenia chorób układu pokarmowego.
Tematem powiązanym z gastroenterologią dziecięcą są problemy żywienia, zarówno niedożywienie, jak i występująca otyłość u najmłodszych. Dzieci z chorobami przewodu pokarmowego często cierpią także na niedożywienie, ponieważ ich organizm ma trudności z trawieniem i wchłanianiem składników odżywczych. W dłuższej perspektywie zaburzenia wchłaniania prowadzą do spadku masy ciała, zahamowania wzrostu, niedoborów witamin i minerałów oraz osłabienia odporności.
WOŚP 2026. Najciekawsze akcje, znane osoby wspierają zbiórkę
Jak co roku znane osobistości wspierają WOŚP. Do zbiórki dołączają sportowcy, na przykład Justyna Kowalczyk-Tekieli na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazuje wspólny bieg na Giewont. Z mistrzynią olimpijską w górach można będzie spędzić co najmniej kilka godzin. Z kolei fani tenisa mogą spróbować wylicytować piłkę Agnieszki Radwańskiej. Nie jest to jednak przypadkowa piłka z treningu, ale pochodząca z finału Wimbledonu 2012 roku.
Obok sportowców do Finału WOŚP 2026 dołączają także znani kucharze i podróżnicy kulinarni. Jeden z najbardziej popularnych, Robert Makłowicz zaprasza na kolację degustacyjną. Wraz z Rafałem Niewiarowskim organizuje kameralny, wieczorny obiad, który odbędzie się w lutym i będzie liczył maksymalnie 20 osób.
Jeżeli ktoś jest fanem muzyki klasycznej, to również nie będzie zawiedziony. W 2026 roku podczas WOŚP można także wylicytować mistrzowską lekcję gry na fortepianie z Piotrem Pawlakiem, laureatem XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Godzinne spotkanie odbędzie się w Studiu Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana w Warszawie.
W Finale WOŚP udział wezmą także zagraniczne gwiazdy filmowe, w tym Aidan Gillen, znany m.in. z "Gry o Tron". Ten przekazał na rzecz 34. Finału WOŚP okulary z filmu "Pojedynek", który na ekrany polskich kin wejdzie w lutym, a także broszkę z serialu "Gra o Tron". Szczęśliwiec otrzyma także plakat z "Gry o Tron" z dedykacją dla zwycięzcy.
Wspomóc WOŚP obiecują także politycy, także ci, którzy najlepsze lata politycznej kariery mają już za sobą, jak Janusz Palikot. Ten na jednej z aukcji wystawia kolację, książkę z autografem oraz elektryczny czajnik, który miał w kilkumiesięcznym areszcie, gdy został zatrzymany. Mowa o sytuacji, w której Palikot został zatrzymany i oskarżony o oszustwa. Obecnie przebywa na wolności w ramach wpłaconej kaucji, oczekując na ostateczne rozstrzygnięcie swojej sprawy.