Kiedy Finał WOŚP 2026?

Przed nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie w niedzielę 25 stycznia 2026 roku. Ubiegłoroczny finał przyniósł rekordowe wsparcie w kwocie 289 068 047,77 zł, która przeznaczona została na zakup sprzętu medycznego dla onkologii i hematologii dziecięcej. Wynik ten, ogłoszony przez Jurka Owsiaka, jest najwyższą kwotą w historii zbiórek Fundacji WOŚP.

W ubiegłym roku wydarzenie obejmowało 1687 sztabów, w tym 94 w 24 krajach świata, a także aukcje internetowe, koncerty, pikniki i wydarzenia sportowe. WOŚP wspierało łącznie aż 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. Finał WOŚP 2026 zapowiada się podobnie i na ulice może wyjść ponad 120 tys. wolontariuszy z puszkami.

W latach 1993-2024 WOŚP zebrała już blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca licznych urządzeń medycznych.

Na co zbiórka WOŚP w 2026 roku? Wsparcie małych pacjentów

W tym roku finał WOŚP przeznaczy zebrane pieniądze na gastroenterologię dziecięcą. A ujmując to bardziej konkretnie, wsparta zostanie diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Zakupiony zostanie innowacyjny sprzęt dla chirurgii przewodu pokarmowego dla kilku ośrodków wiodących w Polsce. Co więcej, Jurek Owsiak i jego fundacja planują zakup sprzętu dla gastrologii endoskopowej czy ośrodków prowadzących żywienie pozajelitowe i dojelitowe oraz sprzęt do endoskopii przewodu pokarmowego.

Kto będzie beneficjentami zbiórki WOŚP? Przede wszystkim będą to kliniki i oddziały gastroenterologii dziecięcej w całym kraju, które działają w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu, a także Kaliszu, Kielcach i Opolu.

Wybór gastroenterologii dziecięcej nie jest przypadkowy. Jak się bowiem okazuje, nawet 1,5 miliona dzieci w Polsce cierpi na schorzenia gastroenterologiczne. Niestety coraz częściej u małych pacjentów diagnozuje się takie choroby jak celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, refluks żołądkowo-przełykowy i inne choroby przełyku czy ciężkie alergie pokarmowe. Dlatego to specjalizacja, która zmaga się z wieloma wyzwaniami, zarówno w zakresie diagnostyki, jak i leczenia chorób układu pokarmowego.

Tematem powiązanym z gastroenterologią dziecięcą są problemy żywienia, zarówno niedożywienie, jak i występująca otyłość u najmłodszych. Dzieci z chorobami przewodu pokarmowego często cierpią także na niedożywienie, ponieważ ich organizm ma trudności z trawieniem i wchłanianiem składników odżywczych. W dłuższej perspektywie zaburzenia wchłaniania prowadzą do spadku masy ciała, zahamowania wzrostu, niedoborów witamin i minerałów oraz osłabienia odporności.

WOŚP 2026. Najciekawsze akcje, znane osoby wspierają zbiórkę

Jak co roku znane osobistości wspierają WOŚP. Do zbiórki dołączają sportowcy, na przykład Justyna Kowalczyk-Tekieli na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazuje wspólny bieg na Giewont. Z mistrzynią olimpijską w górach można będzie spędzić co najmniej kilka godzin. Z kolei fani tenisa mogą spróbować wylicytować piłkę Agnieszki Radwańskiej. Nie jest to jednak przypadkowa piłka z treningu, ale pochodząca z finału Wimbledonu 2012 roku.

Obok sportowców do Finału WOŚP 2026 dołączają także znani kucharze i podróżnicy kulinarni. Jeden z najbardziej popularnych, Robert Makłowicz zaprasza na kolację degustacyjną. Wraz z Rafałem Niewiarowskim organizuje kameralny, wieczorny obiad, który odbędzie się w lutym i będzie liczył maksymalnie 20 osób.

Jeżeli ktoś jest fanem muzyki klasycznej, to również nie będzie zawiedziony. W 2026 roku podczas WOŚP można także wylicytować mistrzowską lekcję gry na fortepianie z Piotrem Pawlakiem, laureatem XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Godzinne spotkanie odbędzie się w Studiu Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana w Warszawie.

W Finale WOŚP udział wezmą także zagraniczne gwiazdy filmowe, w tym Aidan Gillen, znany m.in. z "Gry o Tron". Ten przekazał na rzecz 34. Finału WOŚP okulary z filmu "Pojedynek", który na ekrany polskich kin wejdzie w lutym, a także broszkę z serialu "Gra o Tron". Szczęśliwiec otrzyma także plakat z "Gry o Tron" z dedykacją dla zwycięzcy.

Wspomóc WOŚP obiecują także politycy, także ci, którzy najlepsze lata politycznej kariery mają już za sobą, jak Janusz Palikot. Ten na jednej z aukcji wystawia kolację, książkę z autografem oraz elektryczny czajnik, który miał w kilkumiesięcznym areszcie, gdy został zatrzymany. Mowa o sytuacji, w której Palikot został zatrzymany i oskarżony o oszustwa. Obecnie przebywa na wolności w ramach wpłaconej kaucji, oczekując na ostateczne rozstrzygnięcie swojej sprawy.

