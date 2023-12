Opłatek to ważny symbol świąt Bożego Narodzenia. Wiele osób nie wyobraża sobie kolacji wigilijnej bez podzielenia się nim z bliskimi. Okazuje się, że ważny jest nie tylko gest, ale również sam opłatek.

Boże Narodzenie 2023. Gdzie kupić opłatek?

Opłatek nie jest zwykłym towarem, który można zakupić w sklepie. Księża podkreślają, że wierni nie powinni go traktować w ten sposób. Okazuje się, że opłatek na wigilijnym stole powinien być poświęcony.

W kościele opłatki święcone są w pierwszą niedzielę adwentu. Co więcej, są one rozdawane wiernym bezpłatnie. Chętni mogą jednak uiścić za nie drobną ofiarę, jeśli mają na to ochotę.

Warto wiedzieć, że dopuszczalne jest również sprzedawanie opłatków. Osoba, która się tym zajmuje, musi mieć jednak na to pisemne pozwolenie, które wydawane jest przez parafię. Jeśli nie może go okazać, to znak, że sprzedawane opłatki nie zostały poświęcone.

Terminy roznoszenia opłatków powinny być podane przez parafię podczas ogłoszeń duszpasterskich po mszy.

Wigilia i Boże Narodzenie. Czy można zrobić opłatek samodzielnie?

Dla osób, które lubią gotować, dobrą wiadomością będzie to, że opłatek można wypiec w domu. Jest to cienki chlebowy wypiek, do którego przygotowania potrzebujemy białej mąki i wody. W tradycji polskiej opłatek powinien być biały. W wersji dla zwierząt gospodarskich można dodać do niego kolorowych barwników.

Jeśli wypiekamy opłatek wigilijny w domu, musimy pamiętać, aby po zrobieniu tego poprosić księdza o jego poświęcenie. Spóźnialscy mogą samodzielnie skropić go wodą i odmówić krótką modlitwę.

Co zrobić z pozostałym po Wigilii opłatkiem?

Co zrobić z opłatkiem pozostałym po wigilii? / 123RF/PICSEL

Nie ma wytycznych, które mówią, co należy zrobić z pozostałym po Wigilii opłatkiem. Można go spożyć przy innej okazji lub po prostu zutylizować. Opłatek ma dość długi okres przydatności do spożycia — zwykle wynosi on co najmniej pół roku.